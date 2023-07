CCIAMP. Nuit de violence à Marseille : Jean-Luc Chauvin met en place une cellule d’urgence

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCIAMP. Nuit de violence à Marseille : Jean-Luc Chauvin met en place (...)

Jean-Luc Chauvin,président de la CCIAMP (Photo Destimed/RP)

Dans un communiqué Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIAMP dénonce la nuit de violence que vient de connaître Marseille et annonce la mise en place d’un soutien financier aux commerçants du centre-ville.

« Alors que le centre-ville de Marseille se réveille K.O d’une nuit de violence urbaine, l’heure est au bilan pour les commerçants, hôteliers et restaurateurs durement touchés », explique Jean-Luc Chauvin qui évoque les messages et alertes des groupes whatsapp -mis en place pendant la crise des gilets jaunes- « qui ont rythmé la nuit d’angoisses et d’inquiétudes des commerçants marseillais démunis face à l’ampleur du mouvement : vitrines brisées, magasins pillés et vandalisés, les pertes sont importantes. »

« A l’aube de la saison touristique, au 3e jour des soldes, poursuit-il, nos commerçants, hôteliers, restaurateurs et notre économie ne méritent pas ça ! Tout drame humain et toute émotion qu’il engendre ne peut systématiquement se transformer en guérilla urbaine et en pillage organisé du fruit du travail des commerçants et professionnels qui ont suffisamment soufferts depuis cinq ans de crises » déplore Jean-Luc Chauvin qui annonce la création et la mise en place par la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la CCIAMP d’un fonds de soutien pour les commerçants .

Une cellule d’urgence

Jean-Luc Chauvin déclare, toujours dans le communiqué : « Je réaffirme mon soutien, et notre lien de proximité H24 avec le PC de Police pour prévenir et tenter d’anticiper au mieux les débordements et exactions des casseurs. J’appelle à la plus grande vigilance pour la nuit à venir. Et j’incite les commerçants qui en ont besoin à appeler la cellule d’urgence de la CCIAMP -04.91.39.34.79- pour se faire aider dans leurs démarches de mise en sécurité et d’indemnisation. Et je demande à Madame la Préfète de Police de mobiliser la totalité des moyens dont elle dispose afin d’éviter le pire. »

Le président de la CCIAMP souhaite également exprimer :« Notre pleine confiance, notre total soutien et saluer l’action et le courage émérite des pompiers et forces de l’ordre. Ces hommes et ces femmes risquent leur vie dans un contexte de tension extrême pour protéger l’activité de tous, et le droit d’exercer un métier ! Je remercie aussi tous les collaborateurs mobilisés pour nettoyer la ville et la remettre dans un état acceptable ».