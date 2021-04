CCIAMP. Signature de conventions avec Cosens, Agglopole Provence Initiative et Groupama Méditerranée

Accueil > Aix Marseille > Economie > CCIAMP. Signature de conventions avec Cosens, Agglopole Provence Initiative (...)

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence vient de signer des conventions bipartites avec Christian Caraballo, Président de Cosens, Fabrice Zinssner, Président de Agglopole Provence Initiative (API) et Anne Sourdon, Présidente de la Fédération Groupama des Bouches-du-Rhône. Des partenariats qui vont permettre d’accompagner les créateurs d’entreprises, soutenir le financement de leur projet et développer le commerce de proximité sur le territoire.

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP, Bernard Dutru, Responsable Territorial Institutionnel des Bouches-du-Rhône, Anne Sourdon, Présidente de la Fédération Groupama des Bouches-du-Rhône, Jean-Pierre Constant, Président Régional de Groupama Méditerranée ©CCIAMP/Ludivine Pillot

Jean-Luc Chauvin rappelle que la CCIAMP « n’a de cesse de stimuler et de promouvoir la transformation des territoires et, surtout des entreprises à toutes les étapes de leur vie ». Précise encore : « Nous accompagnons 134 000 entreprises, de toute taille, de la TPE à la multinationale, et nous avons gagné 40 000 entreprises en cinq ans ». Souligne la contribution de Groupama Méditerranée dans le cadre d’un partenariat au développement et à la promotion du dispositif de chèques cadeaux Treiz’Local porté par la CCIAMP et qui vise à stimuler la consommation dans les commerces de proximité du territoire. Le groupe devient ainsi sponsor officiel du dispositif et sera ainsi affiché sur les chèques et cartes cadeaux Treiz’Local. « Son engagement permettra ainsi de valoriser et donner une portée encore plus importante au cercle vertueux du circuit court pour des commerces plus forts et un territoire plus performant ». Groupama Méditerranée apportera par ailleurs son expertise aux entreprises dans le cadre d’ateliers organisés par la CCIAMP sur des thèmes comme l’assurance-crédit.

« Groupama c’est 1,2 million d’euros remboursés chaque jour »

Jean-Pierre Constant rappelle que Groupama c’est un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros qui se décline par région : « La nôtre va de Nice à Perpignan plus la Corse ». Il indique que Groupama c’est « 1,2 million d’euros remboursés chaque jour pour des contrats d’assurance ». C’est, aussi des actions de solidarité : « Nous avons acheté pour 9 millions d’euros de masques pour les écoles le mois dernier ».

Franck Gorgone, Directeur API, Jean-Luc Chauvin, Éric Donzel, membre de la CCIAMP, Catherine Gineste membre de la CCIAMP et Fabrice Zinssner, Président de API ©CCIAMP/Ludivine Pillot

Autre partenariat signé avec la CCIAMP, celui avec Agglopole Provence Initiative (API), 1er réseau d’entrepreneurs du Pays Salonais. « Il permettra d’identifier des porteurs de projets du territoire salonais qui pourraient bénéficier d’un accompagnement de la CCIAMP afin de les faire monter en compétence ; pour qu’ils soient ainsi plus facilement éligibles aux financements proposés par API », précise Jean-Luc Chauvin. Ce partenariat donnera également la possibilité de renforcer la collaboration mutuelle dans le cadre de relais d’information ou de participation à des dispositifs, l’organisation d’ateliers communs sur des thèmes comme l’étude de marché, l’implantation commerciale ou encore le Métropolitain Business Act, afin d’enrichir mutuellement les parcours, d’allier les expertises pour faire grandir les entreprises.

Agglopole Provence Initiative propose différents services aux entreprises

Fabrice Zinssner, président d’Agglopole Provence Initiative signale que ce réseau propose différents services allant de l’accompagnement individuel et collectif, au financement de projet (prêts à taux 0 %) en passant par le coaching personnalisé ou encore la mise en réseau : « Nous aidons à la création, accompagnons les TPE/PME qu’elles soient commerciales, artisanales, industrielles, sur les 17 communes du Pays salonais. Nous nous appuyons pour cela sur une équipe de six salariés et de soixante bénévoles ». Cette association a de nombreux projets au rang desquels : « La création d’une Maison de l’entreprise sur Salon avec tous les services ».

Nabil Felah, Entrepreneur Cosens, Jean-Luc Chauvin, Christian Caraballo, Président de Cosens, Catherine Gineste ©CCIAMP/Ludivine Pillot

Avec 300 projets d’entreprises accompagnés par an, Cosens est un incubateur d’entreprises important dans la Région dans le secteur du commerce. Jean-Luc Chauvin avance : « Le partenariat avec Cosens permettra le sourcing de projets de création de commerces, la valorisation mutuelle des dispositifs, parcours et, événements proposés par les partenaires aux créateurs d’entreprises, afin d’offrir les accompagnements les plus adaptés à la situation particulière de chaque porteur de projet ». Le président de la CCIAMP cite des entreprises qui, « grâce à Cosens ont pu tester leur projet avec réussite. D’autres ont pu voir ainsi qu’il n’y avait pas de marché et ont ainsi pu partir, avec succès, sur une autre idée ».

La co-construction d’un Master Class Commerce

Les deux partenaires s’engagent également dans la co-construction d’un Master Class Commerce à destination des porteurs de projet de commerce, « afin de nourrir leurs projets et leurs visions grâce à l’intervention de commerçants locaux "inspirants" et un accompagnement axé sur la prise en compte des enjeux actuels de la ville et ceux de demain, de l’économie, de la prospective, etc. », ajoute le président de la Chambre. Cosens intègre par ailleurs le Métropolitain Business Act qui vise à favoriser le business local entre entreprises du territoire métropolitain et s’engage comme partenaire de Tandem - Le Hub du Mentorat en signant le Pacte Multi Partenarial pour promouvoir l’usage du mentorat et créer de nouvelles synergies.

Michel CAIRE