CES 2022. La start-up aixoise Agrove lauréate d’un CES Innovation Award ’Smart City’

La start-up aixoise Agrove, pour qui la ville de demain sera verte et intelligente, capable de produire une partie de son alimentation de manière saine et durable, lauréate du CES Innovation Award Smart City

Parmi les 1 800 candidats, Agrove est l’une des seize start-up françaises lauréates d’un CES innovation award récompensant les meilleures innovations de l’année. Seule start-up française distinguée dans la catégorie "Smart City" pour ses parcelles de cultures potagères verticales et connectées, Agrove exposera du 4 au 8 janvier à l’occasion du CES 2022, de Las Vegas.

20 millions d’hectares de sol artificialisés chaque année

Partant du constat que 20 millions d’hectares de sol sont artificialisés chaque année, la start-up se mobilise aujourd’hui pour valoriser les espaces encore largement inexploités de nos milieux urbains. Pour Agrove, il est fondamental de lier la modernisation de nos villes à la création d’espaces nourriciers sains et locaux où l’on cultive aussi bien des fruits que des légumes. Au-delà de participer à la revégétalisation et à la durabilité deS villes, ces potagers urbains permettent un entretien optimisé et clé en main des cultures ainsi qu’une reconnexion des habitants à la nature grâce à des supports de médiation sociale intégrés à une application mobile.

Cette récompense “Smart City” devrait renforcer la visibilité de la start-up juste avant que celle-ci n’entame sa levée de fonds et la commercialisation de ses premiers jardins partagés et productifs urbains.

