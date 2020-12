CES Las Vegas du 11 au 14 janvier. 17 start-up porteront les couleurs de la région Sud

Le CES est le plus grand salon mondial de l’innovation. Cette année, pour faire face à la crise sanitaire, tout en continuant de présenter les plus grandes innovations technologiques du monde, le CES aura lieu en version 100% digitale au lieu de son habituel salon à Las Vegas. La Région Sud fait en sorte que les entreprises du territoire puissent y participer comme l’indique Renaud Muselier, son président : « Depuis 2017, nous avons à cœur d’accompagner nos entreprises régionales sur ce salon. Cette expérience leur permet d’accroître leur visibilité et de faire rayonner leurs compétences et notre territoire à l’international ». Ainsi, du 11 au 14 janvier 2021, ce sont 17 start-up de la région Sud qui rencontreront les professionnels de leur secteur afin de leur présenter leurs innovations.

La sélection des 17 entreprises exposantes a été effectuée par un comité de sélection constitué par la Région et ses partenaires à l’issue d’un AMI publié en juin 2020 et suivi de sessions de « pitch ». Elles feront ainsi parties des 1 200 start-up du monde entier rassemblées pour la première fois de façon digitale. En amont de leur participation au CES, les start-up régionales bénéficient d’un accompagnement réalisé par Business France afin qu’elles soient parfaitement préparées à ce salon. Cette phase d’accompagnement est coordonnée par la CCI International Sud, à travers un financement de la Région Sud. Et, au-delà de leur participation au CES, les entreprises bénéficient d’un réel accompagnement, afin de mettre pleinement à profit ce salon pour accélérer leur développement à l’international, et notamment sur le marché américain. Renaud Muselier déclare : « Avec Françoise Bruneteaux, vice-présidente de la Région en charge de l’économie numérique et des nouvelles technologies et Bernard Kleynhoff, conseiller régional, président de la Commission Économie, Industrie, Innovation, Nouvelles technologies et Numérique, président de risingSUD, nous sommes fiers de pouvoir être aux côtés du monde économique et de ses entreprises », avant de mettre en exergue : « Pour cette édition, trois start-up de notre délégation ont reçu un "CES Innovation Award" pour leurs innovations. C’est une grande distinction pour eux et un réel honneur pour nous de les accompagner dans cette aventure unique. Grâce à l’accompagnement de la Région et de ses partenaires, [1] nos entreprises pourront participer au CES dans des conditions nouvelles et innovantes ». Le président de Région ne cache pas ses ambitions : « C’est grâce au travail et au rayonnement de nos start-up que Provence-Alpes-Côte d’Azur s’imposera comme la 1ère Smart Région d’Europe ».

Les 17 entreprises innovantes

Robotics & machine intelligence

Société Cartesiam AI : « Notre logiciel NanoEgde AI permet à un ingénieur, sans compétences en IA, de pouvoir réaliser un programme de machine learning très simplement. Notre solution est simple, rapide et vous permet de réaliser des algorithmes à moindre coût. Une entreprise peut intégrer des fonctions de détection d’anomalies pour la maintenance prédictive, l’analyse des fraudes ou les applications de sécurité. La technologie s’intègre dans les objets, l’IoT et permet d’apprendre un environnement par elle-même ».

Mobile training & coaching

Pulse experience présente le Microdoing qui est une méthodologie capable, à la manière d’un micro coach virtuel, de donner des actions de formation en situation de travail (Afest). « Nous proposons une application web, une application mobile, des tableaux de bords ainsi qu’une intégration à MicrosoftTeams dans le cadre de notre partenariat Co-Sell Ready Microsoft. L’objectif est de mettre l’apprenant en mouvement pour rendre la formation tangible et enfin pouvoir suivre et piloter efficacement l’ancrage post formation. Notre but est d’apporter des solutions aux entreprises pour être agile dans leur projet de micro-transformation et à leurs collaborateurs pour se former de manière efficace et concrète ».

Immersive entertainment

Boarding Ringpropose des solutions anti mal des transports par le biais de lunettes de voyage Boarding Glasses. La société adapte à présent sa technologie au secteur de la réalité virtuelle (VR). Boarding VAR, est un module complémentaire qui est adaptable à tous les casques de réalité virtuelle et qui affiche des références inertielles sur deux petits écrans additionnels. Il re-synchronise l’œil avec le sens de l’équilibre.

Mobility & environment

Maca : L’aviation est aujourd’hui en pleine mutation avec l’avènement de la technologie électrique et du vol autonome et avec l’indispensable réduction de son impact sur l’environnement. « Nous développons un véhicule à décollage vertical électrique, alimenté par hydrogène, afin de dynamiser la technologie des futurs taxi volants et de préparer l’avènement du futur marché de la mobilité aérienne ».

Le véhicule piloté par un homme à bord est basée sur :

1. Une architecture appelée Y6 (6 moteurs montés en contrarotatifs) proposant un plan de propulsion décalé entre l’avant & l’arrière pour des objectifs, entre autres, aérodynamiques.

2. Une MTOW < 600kg (masse décollable) afin de ne pas être soumis à une réglementation trop contraignante.

3. Une puissance d’environ 350kW produite par 5 stacks à Hydrogène de 70 kW.

4. Une interface homme machine (approche cognitive) innovante permettant un pilotage semi automatique/automatique voire autonome.

5. Une connectivité du véhicule à son environnement pour en améliorer la sécurité et ses capacités (Monitoring en temps réel , sense and avoid et maintenance prédictive).

Green Systems Automotives (GSA) développe un dispositif embarqué de conversion aux biocarburants (Flexfuel) pour deux-roues motorisés réduisant drastiquement leur impact environnemental. « Notre solution conjugue bénéfices écologiques et économiques et intègre comme services associés : application de télémétrie embarquée, tracking GPS et service d’alerte en cas d’accident. Évolution 2021 : Intégration d’un nouvel analyseur de carburant par spectrométrie. »

Gridpocket - Activité : PowerVAS est une plateforme cloud de service énergétiques. Elle permet d’utiliser l’IA pour l’efficacité et l’auto-consommation collective de l’énergie, d’optimiser l’engagement et la fidélisation des clients à l’efficacité énergétique. De développer de nouveaux flux de revenus issus des services numériques pour les prestataires de services. Elle accroît la satisfaction des clients et est conforme à une réglementation en constante évolution. Son business model innovant permet de financer l’efficacité énergétique par partenariats avec utilities (B2B2C). Sa technologie évolutive inclue le moteur d’intelligence artificielle et de l’IoT.

Mobility & environment

Quantia - Activité : Le gecko de Quantia est un système de récupération de chaleur des eaux usées de la douche capable de produire directement de l’eau chaude jusqu’à 42°C. Le gecko peut être installé dans une salle de bain ou chez le coiffeur, dans les hôtels, au gymnase, au camping... Il se fixe facilement au mur et il s’habille d’un miroir rectangulaire. Le système Gecko est un chauffe-eau instantané a récupération de chaleur sur les eaux usées. C’est un produit connecté permettant d’optimiser la consommation d’eau, d’électricité, de place. La chaleur fournie au mitigeur de la douche provient à 80% de la récupération des eaux usées et à 20% d’une résistance électrique en céramique. Le rendement thermique est de 84%. Un COP de 4,5.

Meteoptim - Activité : Conçue pour optimiser les installations solaires domestiques, la Box Meteoptim anticipe les apports solaires à venir, et pilote intelligemment le ballon d’eau chaude sanitaire de la maison, en limitant le recours à l’électricité achetée. Utilisant des techniques d’auto-apprentissage, elle surveille le bon fonctionnement de l’installation, alerte en cas de panne, et s’ajuste automatiquement aux habitudes de consommation du foyer. Le marché visé est celui des propriétaires de maisons solaires thermiques, photovoltaïques et/ou hybrides, la box pouvant s’installer sur une installation neuve ou déjà existante.

VH quatrevingtreize - Activité : Les solutions hydroélectriques VH93 brevetées sont fabriquées à partir de matériaux biosourcés et recyclables. « Elles fournissent une énergie propre et stable à proximité de cours d’eau tout en respectant la biodiversité. La simplicité de notre produit assure un ROI économique et énergétique inférieur à 5 ans pour les particuliers en autoconsommation. Toute nos machines sont connectées dans un réseau IOT, l’utilisateur peut ainsi suivre la production d’électricité propre et les économies en temps réel. Nous pouvons surveiller à distance le bon fonctionnement de la machine, en déduire des informations sur le comportement du cours d’eau (lutte contre les inondations) et extraire des données complémentaires sur l’environnement (qualité de l’eau, oxygénation, température…) ».

Kid’venture - Activité : Ecrins est une remorque destinée aux familles qui utilisent le vélo pour des trajets quotidiens ou bien pour du loisir, que ce soit en ville ou à la campagne. Ce produit est novateur par de multiples aspects. Sa structure rigide en fibre de carbone en font un produit solide, léger et protecteur pour l’enfant qui est à l’intérieur. Un système électronique permettant d’agir sur l’environnement intérieur de la remorque a été conçu. La remorque sera équipée d’un module de ventilation permettant de rafraîchir, réchauffer ou encore filtrer l’air. L’enfant sera protégé de la pollution, des gaz d’échappement ou des particules comme les poussières, les virus et le pollen. Cette remorque sera conçue comme un capsule dont la partie supérieure sera rigide. Pour le soleil et les rayons UV, la technologie photochromique est utilisée pour permettre à cette capsule de se teinter au soleil et donc de protéger l’enfant sans qu’il n’ait à porter de lunettes de soleil ou de chapeau. Ce produit est équipé d’un dispositif de vidéo surveillance de l’habitacle, permettant aux parents de voir en permanence leur enfant. Ecrins sera utilisable sur tous types de sols, ville, campagne, neige. Sa structure et son fond rigide permettront aux parents de l’utiliser sur la neige et/ou en ski de fond comme une luge ou un traîneau. Sa légèreté et sa structure en deux parties distinctes en font également un équipement facile à ranger et à stocker.

Talentcoin - Activité : Le démonstrateur TalentCoin permet de cartographier (en français et anglais) des profils et des besoins et d’éprouver une preuve de talents à l’œuvre (certifications par les pairs des professionnels et apprenants opérationnels) et des appariements nouveaux entre les enjeux d’entreprises, les exigences de gestion

prévisionnelle et prédictive de compétences, et le besoin humain flexible pour faire face aux échéances locales, régionales, nationales. Tracer les contributions effectives et impactantes aux projets auprès de porteurs, des prescripteurs et de leur ancrage territorial et y donner de la mesure et du sens (données de profils holistiques unitaires ou en combinatoire « équipe projet » et données de missions qualifiées dynamiquement). Le démonstrateur TalentCoin s’appuie sur une intelligence artificielle de détections et catégorisations de données et un moteur d’inférence (recherche de paires) sémantiques et linguistiques, contextualisées par missions et critères clés de bonne exécution des missions confiées (collectées auprès des demandeurs et toutes parties prenantes) et un modèle de compensation ou troc entre les temps de talents vendus et ceux achetés au sein de la communauté présente sur la plateforme et enrichie à l’occasion du salon.

Home & family

Blue « En Janvier 2021 nous serons en mesure de présenter un produit prêt à commercialiser auprès de particuliers et de crèches, restaurants, et autres espaces

immobiliers B2B dont les employés font le ménage. Notre outil permet de fabriquer in-situ, à base d’ingrédients 100% naturels et biosourcés, un produit ménager prêt à l’emploi, détergent et désinfectant, en reposant sur la réaction chimique de l’électrolyse ». Cette solution doit permettre aux particuliers et professionnels de remplacer leurs produits ménagers par une solution : Disponible à la demande en 8 minutes ; plus économique ; efficace et polyvalente (toutes surfaces) ; saine pour l’utilisateur (pas de produits toxiques dans la composition, pas de pictogrammes de danger) ; bon pour l’environnement (réduction des déchets plastiques, transport de l’eau et pas de rejets toxiques) ; le produit peut aussi être utilisé comme une alternative au gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains.

Retail

Iraten solutions - Activité : « Les capteurs SAM, à travers la plateforme de supervision Oriade permettent par exemple de géolocaliser en temps direct l’ensemble de votre flotte de véhicules en libre-service (vélos électriques, trottinette, voiture en libre-service, camions de location, etc.), d’être prévenus en cas de vol, grâce à l’intelligence artificielle embarquée, ou s’il faut prévoir une opération de maintenance et pour quel type de panne. Ils permettent aussi de traquer des véhicules de particulier de valeur, ou des œuvres d’art. Ils indiquent également les chocs, les vibrations, la température (contrôle de chaîne du froid). Ces capteurs possèdent une longue autonomie énergétique et peuvent apprendre à quelle fréquence et dans quelle situation remonter des alarmes ».

Smart city & 5G

Kheiron IoT Suite 6 Activité : « Kheiron IoT Suite est un facilitateur pour le déploiement de solutions IoT sur-mesure. Notre objectif est de démocratiser l’Internet des Objets en proposant des outils simples d’utilisation dédiés aux entreprises leur permettant de construire des solutions dédiées à leur métier pour une utilisation interne ou pour lancer de nouvelles offres de services sous leur marque. Son côté agnostique permet de répondre aux problématiques techniques dans tous les secteurs d’activité tels que la Smart City, Smart Building, Smart Energy, Smart Industry, Smart Retail et Smart Agriculture, et de connecter tous types d’équipements quel que soit le type de connectivité. La richesse des outils permet également, sans compétences en informatique et mathématiques, de donner la possibilité aux entreprises de pouvoir travailler sur des sujets tels que l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning, et ainsi apporter de la valeur ajoutée à leurs offres de service. Nos solutions permettent d’apporter des solutions techniques très rapidement à de nombreuses startups dans l’IoT (et d’autres), souvent fabricants de matériels, et désireuses de développer également leur business avec des modèles économiques récurrents. Nos dernières innovations permettent également de répondre au souhait de nombreuses collectivités de développer des offres Smart City, mais également aux industriels afin de les aider à aborder leur transformation digitale et basculer sur l’Industrie 4.0 ».

Videtics -Activité : Videtics propose une solution de traitement vidéo par Deep Learning conçue par des professionnels de la sûreté disponible et déployable sur de multiples plateformes en fonction des besoins métier : mini serveurs d’analyse de type IoT pour des applications nomades de 1 à 24 flux ; serveurs d’analyse pour Data Centers ou salles serveurs pouvant traiter jusqu’à 210 flux. Lors du salon, Videtics présentera sa solution de mini serveur embarqué qui s’adresse au marché des villes, notamment dans les transports où les contraintes de mobilité sont importantes, ainsi que dans les villas de prestige où la facilité d’installation et la taille réduite de notre serveur sont de réels avantages.

Healthwealness & sport

xRapid group - Activité : xRapid est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de diagnostiques automatisés reposant sur l’utilisation en symbiose de systèmes optiques motorisés, d’Intelligence Artificielle, de Traitement d’images et d’Applicatif iOs.

xRblood- xRblood Pro est l’appareil de test sanguin à domicile. Utilisant notre intelligence artificielle brevetée (apprentissage automatique) et compatible avec la télémédecine, il permet une analyse sanguine complète (globules rouges, globules blancs, plaquettes, etc.) qui fonctionne selon les mêmes principes que ceux utilisés par un analyste de laboratoire et peut maintenant lire en plus les TDR (tests de diagnostic rapide). Initialement destinée aux médecins et aux praticiens, nous avons la ferme intention que cette solution soit disponible au domicile des patients.

Produit : xHale - xHale est le premier masque facial intelligent, léger et confortable. Il s’agit d’un appareil d’assistance respiratoire conçu pour rendre la vie quotidienne plus sûre, sans inconfort. Initialement prévu pour le Covid-19, il peut également être utilisé pour purifier le flux d’air d’autres virus. Il a également été conçu pour convenir aux personnes souffrant de problèmes respiratoires, grâce à l’assistance respiratoire et aux matériaux semi-rigides utilisés. Une application mobile est associée au masque qui aide à comprendre le débit d’air, donne des conseils pour gérer la respiration, enregistre la température, la fréquence respiratoire et la compare à la moyenne enregistrée.

Sensoria analytics - Activité : CardioSensys, est la technologie de première génération de Sensoria Analytics qui permet de détecter et de prévenir les maladies cardiovasculaires. Grâce à son oxymètre avancé de photopléthysmographie associé à des algorithmes spécialisés enrichit d’Intelligence Artificielle, CardioSensys permet en 2 minutes, d’établir une cartographie du cœur du patient selon 7 signes vitaux quantifiables au lieu des 2 indicateurs habituels fournis par un oxymètre classique (saturation en oxygène et rythme cardiaque) :

saturation en oxygène, rythme cardiaque, rigidité artérielle, circulation sanguine,

tension artérielle, variabilité cardiaque, rythme et état respiratoire moyen. Les algorithmes développés travaillent au fur et à mesure que les données sont collectées et les résultats intermédiaires sont restitués en temps réel sous forme graphique, et organisés en fonction des objectifs diagnostiques et des interprétations des combinaisons des 7 signes vitaux. L’interprétation par le praticien de ces indicateurs permet de poser un avis sur l’état du cœur et de la santé cardiovasculaire du patient, de suivre l’évolution de ces paramètres et de Prévenir les accidents cardiovasculaires.