CJD Cannes Sophia-Antipolis. Table ronde le 30 juin : ’Dérèglement climatique, Quels sont les leviers d’action au cœur de l’Entreprise ?’

Fort de quelque 6 000 membres en France et à l’international, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) est un collectif d’entrepreneur·e·s engagés et humanistes. L’ADN du mouvement est de « défricher des idées, mener des expérimentations, développer des approches en dehors des sentiers battus, questionner les manières d’agir pour bâtir des entreprises plus responsables, durables et agréables »

Dans le cadre de sa dernière plénière de l’année qui se tiendra le lundi 30 juin à 18h30 au sein de l’École et Collège Montessori International Les Colibris, 3 735, Route des Dolines, à Biot (06), la section Cannes Sophia-Antipolis entend jouer son rôle et aborder un sujet qui s’inscrit dans l’urgence : Le changement climatique. « Parce qu’il est urgent d’avancer différemment pour nous garantir, ainsi qu’à nos enfants, un avenir viable et que l’Entreprise a un pouvoir immense pour agir face au changement climatique ! »

La table ronde réunira :

Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)

Nadia Maïzi, Directrice The Transition Institute 1.5 - auteure principale du 6e rapport du Giec

Convention des entreprises pour le climat

Jean-Bernard Rivaton, Fondateur d’Exhibit Group -entreprise participante de Convention des Entreprises pour le Climat.

Prophil

Clara Houzelot, responsable du Pôle Recherche - Rédactrice en chef de l’étude par Prophil « Entreprise et post-croissance »

Alix Dutrieux Quintane, responsable écologique -bureau 2022-2024, déclare : « Je suis convaincue qu’avec les pouvoirs publics, l’entreprise a un vrai rôle à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique. Avec cette table ronde résolument tournée vers l’action, nous voulons donner des clés aux participants afin qu’ils puissent agir dans leurs sociétés ou organisations. »

Pour Christophe Hennequin, futur président 2022-2024 : « Nous devons prendre conscience des conséquences dramatiques du dérèglement climatique qui ont déjà commencé. Cette plénière annonce le thème principal qui sera porté par l’ensemble de la section Cannes Sophia-Antipolis lors de ce mandat 2022-2024 : "la transition écologique de nos entreprises". Il est désormais primordial que nous prenions conscience de nos responsabilités face aux enjeux climatiques. N’attendons plus les autres pour changer le monde et garantir un avenir durable pour chacun de nous et de nos enfants. »

