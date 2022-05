CJD d’Aix-en-Provence. Première édition des Rencontres des Entreprises Engagées

Accueil > Aix Marseille > Economie > CJD d’Aix-en-Provence. Première édition des Rencontres des Entreprises (...)



Bénéficiant d’un cadre exceptionnel sous les étoiles qui héberge chaque année le festival d’art lyrique de la ville, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) a invité le philosophe Raphael Einthoven à venir à 19 heures présenter ses réflexions sur une motivation principale de l’engagement des entrepreneurs : La liberté.

Les 650 spectateurs seront invités à questionner le conférencier et débattre de ses positions et propositions. L’événement et les discussions se prolongeront dans la nuit autour d’un buffet dans le jardin Campra.

Préalablement à la conférence dont l’accès est conditionné à l’obtention d’une invitation ou à l’achat de billets sur le site lesrencontresdesentreprisesengagees.com, les visiteurs pourront librement visiter le village des entreprises engagées. Plus d’une vingtaine d’entreprises et associations partageront leurs expériences et leurs conseils au travers de stands installés des 16 heures sur le parvis du théâtre. Le millier de visiteurs attendus pourra ainsi rencontrer une communauté hétéroclite mais rassemblée autour des valeurs d’engagement sociétal et environnemental que l’Entrepreneuriat permet de défendre.

Seront notamment présents sur le village des entreprises engagées : le Crédit Agricole Alpes Provence, la fondation MMA, Iter, La Varappe, TotalEnergies, François Doucet Confiseur, Kaporal ou encore AFA assurances. De nombreux organismes soutenant l’entrepreunariat seront également présents : l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise, Initiative Pays d’Aix, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, Réseau Entreprendre, le Technopole de l’environnement de l’Arbois, 60 000 rebonds, Entrepreneurs pour la planète, ou encore des écoles supérieures telles que les Arts et Métiers, Kedge Business School, ou encore Aix Marseille Université Pépite.

Les organisateurs indiquent avoir voulu marquer « l’esprit engagé de cet événement en confiant le parrainage de cette première édition à Laurent Laïk, Président de La Varappe, entreprise leader de l’inclusion. »

Plus d’information sur Lesrencontresdesentreprisesengagees.com