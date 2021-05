CMA CGM Air Cargo : transport en urgence de l’aide humanitaire entre la France et l’Inde

Accueil > Ailleurs > Economie > CMA CGM Air Cargo : transport en urgence de l’aide humanitaire entre (...)

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, mobilise en urgence l’ensemble de son expertise logistique, maritime et aérienne pour venir en aide à la population indienne durement touchée par l’épidémie de Covid-19, aux côtés de l’État français.

Un Airbus A330-200F de la flotte CMA CGM Air Cargo mis à disposition pour un transport humanitaire d’urgence ©CMA CGM

Un Airbus A330-200F de la flotte CMA CGM AIR CARGO mis à disposition pour un transport humanitaire d’urgence en Inde

Grâce à sa nouvelle division aérienne CMA CGM Air Cargo, « le Groupe a pu mobiliser un Airbus A330-200F de sa flotte et proposer une solution de transport rapide et agile à l’État français afin d’acheminer huit unités de production d’oxygène entre Paris et Delhi. Après un acheminement jusqu’à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle (France) par sa filiale logistique Ceva Logistics, les unités ont été livrées dans huit hôpitaux indiens quelques heures plus tard. »

Le Groupe CMA CGM mobilise son expertise logistique, aérienne et maritime pour proposer un ensemble de solutions adaptées à ses clients

Pour cette opération de solidarité internationale, le Groupe mobilise les ressources de sa filiale logistique Ceva et transportera également des conteneurs spécialement conçus pour le transport d’oxygène liquide à bord d’un navire CMA CGM entre Jebel Ali et Mumbai. Complémentaire aux solutions maritimes et intermodales, le transport de fret aérien permet ainsi au Groupe de proposer une offre logistique renforcée avec des solutions complètes, rapides et agiles pour ses clients.

CMA CGM Air Cargo : une solution de transport rapide et flexible pour répondre aux besoins en constante évolution des chaînes logistiques

Avec sa flotte de quatre avions-cargos d’une capacité totale de 240 tonnes, le Groupe dispose d’une offre logistique renforcée pour répondre à la demande croissante de ses clients de disposer de nouvelles solutions complètes, rapides et agiles. Cette solution est adaptée au transport d’urgence et aux besoins en constante évolution des chaînes logistiques.

La rédaction