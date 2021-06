CMA CGM et le Parc national des Calanques, ensemble pour préserver les patrimoines exceptionnels du littoral provençal

Accueil > Aix Marseille > Société > CMA CGM et le Parc national des Calanques, ensemble pour préserver les (...)

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, et le Parc national des Calanques, annoncent la signature d’une convention de mécénat pluriannuelle d’envergure visant à protéger et à valoriser les patrimoines exceptionnels des Calanques qui, entre Marseille Cassis et la Ciotat, constituent un joyau naturel et une réserve de biodiversité unique au monde.



Cet engagement du Groupe CMA CGM vient renforcer « les actions menées à Marseille et dans sa région et font suite, notamment, à plusieurs événements déjà réalisés aux côtés du Parc national des Calanques. »

Ce premier partenariat pluriannuel, qui s’étend sur 2021-2023, entre le Parc national des Calanques et le Groupe CMA CGM a pour objectif principal de soutenir la valorisation des patrimoines des Calanques : un projet visant à offrir au public des informations complètes sur la biodiversité et à produire les outils nécessaires (médias, installations physiques et affichages en milieu naturel).

Au cœur de cet engagement, le Groupe CMA CGM entend également « proposer à ses collaborateurs de s’engager concrètement en faveur de la préservation de la biodiversité et la protection du milieu marin et terrestre, un des piliers de la stratégie de développement durable initiée par le Groupe à l’échelle mondiale. »

Cette convention de mécénat porte sur

• La valorisation des patrimoines du Parc national des Calanques (production de supports d’interprétation.

pédagogiques, aménagement d’espaces emblématiques des Calanques, etc.) ;

• L’organisation de plusieurs événements annuels, dont des opérations de ramassage de déchets impliquant les collaborateurs du Groupe CMA CGM.

• L’intervention d’experts du Parc national des Calanques lors de séances d’information et de sensibilisation des collaborateurs de CMA CGM aux enjeux de la protection de la biodiversité marine.

• L’accès des collaborateurs du Groupe à un espace dédié sur l’application « Mes Calanques » pour suivre l’actualité du projet et des événements.

100 collaborateurs du Groupe CMA CGM se mobilisent pour une action dans les Calanques

Samedi 5 juin, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, plus de 100 collaborateurs volontaires du Groupe participeront à une grande opération de nettoyage des espaces littoraux, au coeur Parc national des Calanques. Cette action s’intègrera à la 18e édition de « Calanques Propres », une opération de ramassage de déchets d’envergure organisée par l’association MerTerre et soutenue par le Parc national des Calanques, qui fédère sur une journée les acteurs du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille Provence engagés dans la protection de la nature et la réduction des déchets sauvages.

Au-delà de son action locale, le Groupe mobilise, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, ses collaborateurs à travers le monde en organisant 29 opérations de nettoyage de plages et de sites naturels dans 17 pays.

Un engagement et un investissement constant et concret pour l’environnement et la biodiversité

L’engagement du Groupe CMA CGM en faveur de la préservation de l’environnement et de la biodiversité se caractérise par plusieurs actions concrètes et pionnières, notamment :

• En 2019, Rodolphe Saadé décide qu’aucun des navires du Groupe n’emprunterai la « Route du Nord » afin de préserver les écosystèmes fragiles et uniques de l’Arctique.

• Fin 2021, des navires du Groupe CMA CGM propulsés au Gaz Naturel Liquéfié seront avitaillés à Fos-sur-Mer. Le GNL, le Biométhane et le Biofuel sont des solutions actuellement employées par CMA CGM qui permettent de réduire immédiatement l’empreinte environnementale du transport maritime et de la logistique. Elles constituent les premières étapes pour converger vers l’objectif de neutralité carbone que le Groupe CMA CGM s’est fixé d’ici 2050.

• En 2020, CMA CGM a lancé Reef Recovery, un vaste programme de régénération des récifs coraliens avec un 1er projet dans la Grande Barrière de Corail australienne, en partenariat avec Reef Restoration Foundation.

• CMA CGM a entrepris cette année une initiative mondiale de reforestation avec la plantation de 110 000 arbres, soit un pour chaque collaborateur du Groupe, dans 12 pays dans le cadre de programmes locaux d’agroforesterie visant à régénérer la nature et à soutenir le développement des populations locales. Solidement engagé dans la protection de l’environnement et la biodiversité, le Groupe CMA CGM poursuit ses actions en faveur de la préservation de la planète au cœur de sa stratégie de développement durable.

La rédaction