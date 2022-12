CMA CGM fait l’acquisition de deux terminaux stratégiques dans le Port de New York-New Jersey

Accueil > Ailleurs > Economie > CMA CGM fait l’acquisition de deux terminaux stratégiques dans le Port de New (...)

Le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition des terminaux de Bayonne et New York, actuellement détenus par Global Container Terminals Inc (GCT).

Deux terminaux majeurs sur la côte Est des États-Unis dans l’une des premières régions économiques mondiales

Le Port de New York-New Jersey est une zone stratégique qui dessert les chaînes d’approvisionnement du Nord-Est des États-Unis, et constitue la principale porte d’entrée de CMA CGM sur la côte Est des États-Unis et le Golfe du Mexique. Les terminaux Bayonne et New York ont une capacité globale de 2 millions d’EVP par an

avec la possibilité de presque doubler leur capacité.

Le terminal Bayonne affiche le niveau d’automatisation le plus élevé, le temps de rotation des camions le plus rapide, l’accès à l’océan le plus proche, et la capacité d’accueillir des navires de 18 000 EVP. Le terminal New York bénéficie, quant à lui, d’une productivité extrêmement élevée du Port de New York-New Jersey, et d’une

connexion à l’hinterland dense new-yorkais avec un accès direct au transport routier et intermodal.

Un investissement stratégique au service des ambitions de CMA CGM sur le marché américain

Après la clôture de l’opération, le Groupe CMA CGM exploitera les deux installations stratégiques en tant que terminaux multiutilisateurs sous la conduite de l’équipe dirigeante actuelle. Le Groupe continuera d’accorder la priorité à l’amélioration de sa qualité de service pour satisfaire sa clientèle aux États-Unis. Des investissements seront réalisés dans les infrastructures pour atteindre à la fois les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance de CMA CGM et ceux des communautés locales.

Le Groupe CMA CGM entend continuer à développer ses lignes maritimes dans la région de New York grâce aux capacités futures de ces terminaux. Le Groupe prévoit d’accélérer le développement des terminaux de Bayonne et de New York via des investissements significatifs, avec pour objectif d’augmenter de 80 % leur capacité globale au cours des années à venir. Cette acquisition majeure permettra au Groupe CMA CGM de soutenir la croissance de la chaîne d’approvisionnement sur la côte Est des États-Unis et d’améliorer son efficacité vers et depuis l’international.

Le Groupe renforce sa position d’acteur portuaire mondial

Cet investissement majeur s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie du Groupe, qui vise à développer son activité Terminaux, favoriser la croissance et l’efficacité de ses lignes de transport maritime et garantir la qualité de service pour ses clients. Avec cette acquisition, il consolide sa position d’acteur portuaire de premier plan. À l’heure actuelle, le Groupe est présent au capital de 52 terminaux portuaires dans 28 pays, à travers CMA Terminals et sa coentreprise Terminal Link.

Le Groupe CMA CGM, un acteur majeur de bout en bout de la chaîne logistique aux États-Unis, renforce son engagement pour l’économie américaine. Il s’est engagé depuis de nombreuses années pour l’économie américaine avec une présence forte à travers ses terminaux portuaires et ses liens opérationnels avec les clients américains, y compris avec le gouvernement.

Sur les 12 derniers mois, le Groupe CMA CGM a renforcé sa présence aux États-Unis avec :

• L’acquisition du terminal Fenix Marine Services dans le port de Los Angeles en janvier 2022,

• L’acquisition de l’activité Commerce & Lifecycle Services (CLS) d’Ingram Micro, spécialisée dans la logistique contractuelle pour le e-commerce et la gestion des commandes omnicanales en avril 2022.

Les terminaux GCT viendront compléter l’offre de CMA CGM, qui comprend déjà :

• 24 lignes maritimes,

• Une flotte de 9 navires battant pavillon américain exploités par les lignes APL, « partenaire de confiance depuis plus d’un siècle du gouvernement américain pour le transport maritime et la logistique au niveau national »,

• Un portefeuille de 5 terminaux composé de FMS (100 %) et PMS (10 %) dans la région de Los Angeles, Dutch Harbor (100 %) en Alaska, Bayport (26 %) à Houston et SFCT (26 %) à Miami,

• Ceva Logistics, un leader mondial de la logistique.

Il est rappelé que CMA CGM a démarré ses activités dans le pays à la fin des années 80, et y a établi son siège américain en 2005 à Norfolk (Virginie). Le groupe emploie actuellement plus de 15 000 personnes aux États-Unis. La clôture de cette opération reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

Rodolphe Saadé, Président et Directeur Général du Groupe CMA CGM, a déclaré : « L’acquisition des terminaux GCT de Bayonne et New York est stratégique pour le Groupe CMA CGM. A travers cette opération complémentaire à l’acquisition du terminal FMS de Los Angeles, nous renforçons ainsi la qualité de nos services auprès des clients américains et l’efficacité de leur supply chain avec une offre complète de solutions maritimes, logistiques, aériennes et portuaires. Elle permet à la fois de consolider notre présence aux États Unis, un marché majeur parmi les plus dynamiques au monde, et de poursuivre notre développement »

