CMA CGM réitère ses engagements en faveur de la diversité et de la parité

Accueil > Aix Marseille > Economie > CMA CGM réitère ses engagements en faveur de la diversité et de la (...)

À l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, réitère son engagement en faveur de la diversité et de la parité. Cet engagement et les actions menées depuis plusieurs années s’inscrivent pleinement dans les valeurs portées par le Groupe.



Cette année, le Groupe CMA CGM donne la parole à dix femmes qui œuvrent chaque jour, en France et dans le monde au succès du Groupe, et jouent un rôle primordial dans son développement.

Retrouvez leurs témoignages ici

En 2020, le Groupe a mis en place plusieurs mesures visant à poursuivre les actions en vigueur et ainsi renforcer l’égalité professionnelle et la parité au sein de ses équipes :

• la signature d’un nouvel accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle, qui s’appuie sur 4 piliers : recrutements, égalité salariale, promotion interne, équilibre vie professionnelle et vie personnelle ;

• le lancement par l’Academy CMA CGM de la « C-Box Diversity » qui permet d’identifier les situations potentielles de discrimination et de planifier des actions au sein des équipes pour favoriser la diversité et l’inclusion ;

• la mise à disposition de berceaux pour accueillir les enfants de collaborateurs au sein de deux crèches inter-entreprises à proximité du siège du Groupe à Marseille ;

• la mise en place d’un accord en France sur le télétravail (hors période COVID).

Le Groupe a obtenu un score de 82 à l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En outre, le Groupe a élargi son programme « We Are Shipping ». Initié en 2018, il vise à faire progresser le leadership au féminin au sein du Groupe, en France et à l’international, et à augmenter la mixité sur les postes clés, via des sessions de coaching, des cafés témoignages, des ateliers de co-développement et des temps de networking. Depuis 2018, le programme a accompagné 113 femmes dans leurs parcours professionnels à travers 8 promotions en France, au Liban, en Asie, ou encore au Royaume-Uni.

En 2020, le Groupe a obtenu un score de 82 à l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et souhaite accentuer ses efforts en 2021 afin d’améliorer encore l’égalité et la parité à tous les échelons de son organisation.

À cette occasion, Tanya Saadé Zeenny, Directeur général délégué du Groupe CMA CGM, déclare : « La diversité des collaborateurs du Groupe CMA CGM est une formidable richesse et un atout pour son développement. Depuis plus de 40 ans, le Groupe se construit sur des valeurs fortes qui permettent à tous nos collaborateurs de développer leur potentiel. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accompagner de plus en plus de femmes dans leur choix de construire leur carrière au sein de notre Groupe, au cœur des échanges économiques internationaux ».