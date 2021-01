Accueil > Méditerranée > Rive Sud > CMA CGM va exploiter et gérer le futur terminal du port d’Alexandrie

À l’occasion du déplacement en Égypte de Rodolphe Saadé, Président Directeur général du Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, les autorités égyptiennes ont confirmé leur intention de conclure un partenariat à long terme avec CMA CGM pour l’exploitation et la gestion du Pier 55, le futur terminal polyvalent du port d’Alexandrie. Ce partenariat comprendra également le développement de solutions logistiques, la digitalisation, la formation des jeunes générations dans les domaines maritime et logistique, ainsi que d’autres investissements.

Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM était en déplacement en Égypte (Photo archives Destimed)

Un nouveau terminal pour le développement du port d’Alexandrie

Le terminal Pier 55, qui couvre une superficie de 560 000 mètres carrés avec des quais de plus de 2 km de long, aura une capacité d’environ 1,5 million d’EVP (équivalent vingt pieds) et facilitera le déploiement des plus grands navires du Groupe. Les opérations devraient commencer en 2022. En Égypte, le Groupe emploie actuellement près de 300 personnes et fait escale dans 6 ports, reliant le pays au reste du monde. Chaque année, les navires du Groupe traversent le canal de Suez plus de 700 fois.

CMA CGM renforce sa présence stratégique en Méditerranée

CMA CGM renforce son positionnement stratégique et son expertise d’opérateur de terminaux à conteneurs en Méditerranée avec une capacité totale de près de 7 millions d’EVP notamment :

• Marseille-Fos, des terminaux à conteneurs dynamiques dans un port de premier plan.

• Séville, un terminal de niche au cœur de l’espace andalou.

• Malte, une des principales plates-formes de transbordement en Méditerranée.

• Thessalonique en Grèce, une importante porte d’entrée pour l’Europe du Sud-Est.

• Lattaquié, le leader historique du trafic de conteneurs en Syrie.

Au carrefour de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe, la Méditerranée représente une zone majeure pour le développement des activités du Groupe dans le domaine du transport maritime, des opérations portuaires et de la logistique.

CMA CGM va déployer en Méditerranée ses futurs navires propulsés au GNL

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime, le Groupe déploiera également sur son service entre l’Asie et la Méditerranée des navires propulsés au GNL de 15 000 EVP d’ici la fin 2021. Dans le cadre de sa vision stratégique, Rodolphe Saadé a décidé de choisir Marseille-Fos pour souter ces nouveaux navires au GNL, faisant de la Méditerranée une région majeure pour le développement de l’utilisation du GNL.

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. Ses 538 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre. CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde et 2400 à Marseille où est situé son siège social.