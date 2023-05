Accueil > Aix Marseille > Economie > CMA CGM va racheter le média en ligne ’La Tribune’

(Photo Destimed°

Une nouvelle étape de l’expansion de l’armateur dans les médias, après le rachat du quotidien régional La Provence à l’été 2022, puis des investissements à l’automne dans M6, dont CMA CGM détient un peu plus de 10% du capital, et récemment dans Brut, l’armateur contrôlé par la famille Saadé a signé une promesse d’achat de 100% du journal économique La Tribune.

CMA CGM indique via un communiqué « être un acteur décisif en matière d’innovation et de transformation du secteur des médias. La complémentarité entre les différentes entités du pôle CMA CGM Medias est au cœur du développement de cette nouvelle activité et indispensable, à l’ère du digital et de la diversification des modes de consommation des médias, pour partager des contenus éditoriaux de qualité et performants. » Pour le groupe : « La Tribune est complémentaire avec La Provence et Corse Matin, acquis par CMA CGM en 2022, notamment pour son expertise en matière de transformation numérique et son positionnement unique dans l’événementiel éditorial. Cette acquisition permettrait également de renforcer la présence de La Tribune dans la région marseillaise et d’accélérer son développement dans les territoires, dans le respect de son indépendance éditoriale tout en assurant un modèle économique pérenne. »

Renforcement de CMA CGM Medias

Le Groupe précise, toujours dans le communiqué, que son développement dans les médias, « répond à la fois à une stratégie de diversification, mais également à la volonté de continuer à renforcer l’ancrage local et national de CMA CGM. »