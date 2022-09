’CMAAP 5’ le 06 octobre à 17 heures. : ’Comment la Francophonie économique peut-elle se relancer en Afrique ? Et contribuer à la relance post-Covid ?

Accueil > Ailleurs > Afrique > ’CMAAP 5’ le 06 octobre à 17 heures. : ’Comment la (...)

Africapresse.Paris et le CAPP (Club Afrique de la Presse parisienne) organisent la Ve Conférence mensuelle des Ambassadeurs africains de Paris, (CMAAP 5), autour du thème : « Comment la Francophonie économique peut-elle se relancer en Afrique ? Et contribuer à la relance post-Covid ? ». Événement en ligne et présentiel.



Tandis que deux pays africains membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont récemment choisi de rejoindre le Commonwealth, la question de l’attractivité de la Francophonie économique revient au premier plan de l’actualité, particulièrement à la veille du Rassemblement des Entrepreneurs francophones (REF), organisé par Medef International à Abidjan ((27-28 octobre) ainsi que du prochain Sommet de l’OIF à Djerba (19-20 novembre).

C’est dans ce contexte que Africapresse.Paris et le CAPP (Club Afrique de la Presse parisienne) organisent la Ve Conférence mensuelle des Ambassadeurs africains de Paris, (CMAAP 5), autour du thème : « Comment la Francophonie économique peut-elle se relancer en Afrique ? Et contribuer à la relance économique post-Covid ? ».

En format hybride, la CMAAP 5 sera transmise en direct sur Youtube, à partir de 17 heures, le jeudi 6 octobre, tandis que sa tenue en présentiel se déroulera à l’Académie des sciences d’Outre-mer (15, rue La Pérouse, 75016 Paris).

Les personnalités participant au panel sont :

Vijayen Valaydon, ambassadeur de Maurice et nouveau Président, depuis juillet, du Groupe des Ambassadeurs francophones de Paris ;

Liliane Massala, ambassadrice du Gabon, Haut Représentant auprès de l’OIF ;

Jean-Lou Blachier, Président du GPF (Groupement du patronat francophone) ;

Patrice Anato, entrepreneur, ancien député français d’origine togolaise, ancien co-Président, à l’Assemblée nationale, du groupe Diplomatie économique avec l’Afrique ;

Cheik Keita, Ambassadeur de mission ONU-IHRC, représentant spécial pour l’Afrique, et Président de OBA, Open Business Africa ;

Khalid El Bernoussi, Spécialiste de programme à la Direction de la Francophonie économique et numérique (OIF) ;

Denis Deschamps, Délégué général de la CPCCAF (Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones).

Alfred Mignot, Directeur AfricaPresse.Paris, organisateur et modérateur des CMAAP.