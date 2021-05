Accueil > Ailleurs > Sciences > CNRS. Documentaire - Covid-19 : qu’a-t-on appris de la pandémie ?

Du néolithique à nos jours, de la peste bovine au Sars-Cov-2, l’émergence de nouvelles maladies infectieuses résulte souvent des transformations que les humains imposent à leur environnement. Dans ce documentaire, découvrez comment les biologistes, les anthropologues, les mathématiciens ou encore les historiens peuvent aider à tirer les leçons de la crise sanitaire du Covid-19 et éviter qu’une nouvelle pandémie nous paralyse à nouveau. Avec la participation d’Étienne Decroly et de Bruno Canard, directeurs de recherche CNRS au laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques (CNRS/AMU).