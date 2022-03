Camp des Milles. ’Forum des jeunes #pourladémocratie’ ce mercredi 16 mars 2022 de 9 heures à 17h30

Accueil > Aix Marseille > Société > Camp des Milles. ’Forum des jeunes #pourladémocratie’ ce mercredi (...)



Ce nouveau « Forum des jeunes #pourladémocratie », a trois objectifs :

D’une part, ouvrir un espace participatif de débat et de réflexion active en direction de jeunes citoyens venus de milieux professionnels et sociaux multiples sur les thèmes de la démocratie et de l’engagement, avec l’éclairage du socle scientifique de la Fondation du Camp des Milles.

D’autre part, découvrir et approfondir ensemble les mécanismes individuels et collectifs qui ont pu mener au pire, en partageant les leçons de l’histoire et des sciences de l’Homme pour accroitre la vigilance démocratique aujourd’hui ;

Enfin, promouvoir les valeurs de la République et inciter les citoyens, et les jeunes en particulier, à participer à la vie démocratique par le vote car celui-ci est la forme première et la plus simple de résistance aux extrémismes.

Cette journée se déroulera en deux temps :

Un premier temps de visite du Site-mémorial et de l’exposition temporaire « Comment l’extrémisme veut tromper le peuple ? – Les exemples des propagandes nazie et pétainiste ». Durant ce moment de découverte des lieux, des éléments de réflexion seront mis en débat et en perspective. Les jeunes s’approprieront ainsi des clés de compréhension des mécanismes humains qui peuvent conduire au pire. Un accent sera porté sur les résistances contre les racismes, l’antisémitisme et les tensions générées par les extrémismes identitaires qui fragilisent la démocratie.

Un deuxième temps sera consacré à des travaux, des échanges et des productions en groupes, qui seront présentés et discutés en plénière avec Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles.

Cet événement s’intègre dans la campagne civique et citoyenne initiée par la Fondation et comportant plusieurs autres actions. Parmi elles, citons notamment l’exposition au Site-mémorial sur les propagandes, le colloque « Forces et fragilités de l’Etat de droit », la rencontre débat à l’École Supérieure de Journalisme de Lille « Penser l’impensable - En Ukraine comme dans nos démocraties », la tournée du Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique #BARD2022 à travers toute la France (20 villes, 6 000 kilomètres) pour aller à la rencontre des publics...

Entrée libre sur réservation au 04 42 39 17 11 – contact@campdesmilles.org - Plus d’info : campdesmilles.org/