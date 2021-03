CCI Nice Côte d’Azur. Campus de l’apprentissage : l’heure des inscriptions a sonné

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > CCI Nice Côte d’Azur. Campus de l’apprentissage : l’heure des inscriptions (...)

Pour la CCI Nice Côte d’Azur et ses établissements regroupés dans le cadre du nouveau Campus Sud des Métiers, il est essentiel de maintenir la continuité pédagogique et éducative durant cette période si complexe de crise sanitaire. C’est dans cet optique que le recrutement 2021 des apprenants des écoles de formation de la CCI a été lancé et durera jusqu’à la fin juin.

Campus Sud des Métiers à Nice © Corinne Vezzoni et Associés/Golem Images

D’ores et déjà, différents rendez-vous ont été programmés et leur organisation, comme leur format, dépendra forcément de l’évolution des nouvelles mesures sanitaires. Ce que les organisateurs peuvent déjà avancer avec certitude, c’est que le format des Journées Portes Ouvertes va évoluer et n’aura pas lieu à l’identique des années précédentes. Ce seront donc des « petites » portes ouvertes qui seront tout de même mises en place les mercredis après-midi de 13h30 à 16 heures, pour l’Institut de la Formation Automobile (IFA) et pour l’INB (métiers du nautisme). Tout cela en présentiel.

Des portes ouvertes auront bien lieu

Pour l’ISC et l’IFPS, le choix s’est finalement porté sur un mélange entre physique et virtuel… Une semaine sur deux. In fine le but est simple : faire découvrir les carrières possibles, proposer des ateliers et échanger avec les étudiants. Pour le dépôt des dossiers, cliquez sur les sites des écoles. Pour des compléments d’informations, sachez que des stands seront installés en avril dans les Carrefour.

Choisir quel établissement bénéficie de la taxe d’apprentissage

De son côté, toujours désireuse d’accompagner les acteurs économiques, l’équipe commerciale de la CCI, en charge de la Formation, reste en contact permanent avec les entreprises pour cibler leurs besoins et les accompagner dans le recrutement des apprenants. Plus loin encore, elle informe les sociétés sur les tenants et les aboutissants de la taxe d’apprentissage. En effet, cet impôt est destiné à financer le développement des formations en apprentissage et la formation initiale.

Il est intéressant de savoir que les contributeurs peuvent décider, pour une partie, quels seront les établissements susceptibles de bénéficier d’une subvention. Sachez donc qu’il est possible de venir en soutien aux établissements habilités du Campus Sud des Métiers pour accompagner le développement de formations adaptées aux besoins du territoire.

Mathieu Seller

Pour des renseignements complémentaires, rendez-vous sur cote-azur.cci.fr