Camus célébré à l’Hôtel de Région pour les journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre

Accueil > Culture > Camus célébré à l’Hôtel de Région pour les journées du Patrimoine les 17 et (...)

L’Hôtel de Région s’ouvre au public comme tous les ans pour les Journées européennes du patrimoine. Les 17 et 18 septembre, en plus de la découverte du bâtiment régional et de son histoire, la Région Sud vous convie à découvrir une part de patrimoine littéraire léguée par Albert Camus.

Exposition "Albert Camus au plus près" @Région Sud/ Jean-Pierre Garufi

« Saviez-vous que l’Hôtel de Région abritait jadis une prison pour femmes ? Et ce n’est pas la seule histoire que ces murs ont à vous raconter. Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour les découvrir. On vous attend ! Bonne visite à toutes et à tous ! » déclare Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France.

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre, la Région Sud ouvre ses portes pour faire découvrir ses bâtiments PrésentineS et Rotonde de l’Hôtel de Région. Cette année exceptionnellement, l’exposition initiée par la Région Sud et produite par ARSUD, investit l’Hôtel de Région. « Albert Camus au plus près » a sillonné les territoires régionaux durant toute l’année consacrée à Albert Camus dans le cadre de la manifestation régionale « Une année, un auteur ». Photographies, manuscrits, documents personnels, cette exposition unique propose une totale immersion dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus.

Rendez-vous à l’Hôtel de Région au 27, place Jules Guesde 13002 Marseille. Heures d’ouvertures, les 17 et 18 septembre : de 10H00 à 18H00

Programme :

Samedi 17 septembre à 11h : visite guidée de l’exposition « Albert Camus au plus près ». Le commissaire de l’exposition, Alexandre Alajbegovic proposera au public une visite guidée spécialement conçue pour ces Journées Européennes du Patrimoine.

Gratuit

Dimanche 18 septembre à 11h : Lecture publique des correspondances d’Albert Camus à René Char « Je vous écris comme à mon ami, et à mon frère ». Lola Roy et Quentin Wasner Launois, 2 jeunes comédiens issus de l’École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille donneront une lecture composée de lettres choisies dans la « Correspondance d’Albert Camus à René Char, 1946 – 1959 », publiée chez Gallimard.

Gratuit / Durée : 1h.