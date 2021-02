Cannes : Full Metal Energy remporte la 4e édition du hackathon international ActInSpace® 2020

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Cannes : Full Metal Energy remporte la 4e édition du hackathon (...)

Elles étaient 6 équipes à défendre leur projet lors de la finale Internationale d’ActInSpace® édition 2020, qui s’est joué à cause du Covid-19 le vendredi 5 février 2021, et face aux équipes de cinq autres nations, l’Allemagne, l’Australie, l’Argentine, le Burkina Faso et l’Estonie, c’est le projet cannois Full Metal Energy qui ressort grand vainqueur !



Ce concours international d’innovation initié par l’Agence spatiale française (CNES) a réuni cette année 35 pays, au travers de 58 villes sur les 5 continents. La 4e édition d’ActInSpace® a démarré en simultané dans le monde, les 13 & 14 novembre dernier dans un format 100% virtuel compte tenu de la situation sanitaire, pour 3 600 participants, représentant plus de 540 équipes prêtes à relever les 51 challenges proposés par le CNES, l’ESA et les partenaires d’ActInSpace®, à partir de leurs brevets ou données satellite.

Après avoir remporté la finale France, quelques jours auparavant, Full Metal Energy remporte la finale Internationale avec leur projet visant la génération d’énergie à partir de ressources minérales présentes en très grandes quantités à la surface lunaire et contribuant ainsi à la future présence d’équipes sur notre satellite naturel. Ce projet, validé par des industriels de renom, a d’ores et déjà un pied dans la fusée ! Ils remportent ainsi le grand prix ActInSpace® : l’expérience de l’apesanteur sur l’Airbus A310 Zero G !



Soulignons que c’est Telecom Valley, l’association qui anime l’écosystème du numérique sur la Côte d’Azur, qui a organisé l’étape cannoise pour la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, afin d’y apporter et mettre en œuvre son expertise en matière de hackathon.

Dominique GONOD#techsnooper