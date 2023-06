Cannes. ’Le Bal de Blanca Li’ : la fête en réalité virtuelle

Accueil > Culture > Cinéma > Cannes. ’Le Bal de Blanca Li’ : la fête en réalité (...)

C’est un spectacle vivant et immersif en réalité virtuelle qu’offre Blanca Li au cours d’une tournée. La chorégraphe et danseuse espagnole invite le public à venir faire la fête dans un univers artistique, poétique et coloré.

© Joël Barcy

© Joël Barcy

Le Bal de Paris de Blanca Li

Avec « Le Bal de Blanca Li », la réalité virtuelle révolutionne le monde du spectacle immersif. C’est un spectacle en VR mais interactif. On voyage à travers 3 tableaux que l’on découvre avec la dizaine de spectateurs privilégiés. Les deux danseurs font partie du spectacle, vous guident ou vous invitent à entamer une valse viennoise ou un french cancan. La frontière entre les spectateurs et danseurs est gommée. Vous pouvez interagir avec les autres spectateurs ou les danseurs ou bien rester solitaire et juste observer ce monde féérique.

Déambulation bluffante

© Joël Barcy

© Joël Barcy

Lestée d’un ordinateur à la taille. Bardés de capteurs aux poignets et aux chevilles, la petite troupe va évoluer dans un espace restreint après avoir revêtu un costume de fête virtuel et un avatar animalier. En train, en bateau, dans une salle de spectacle, la déambulation est bluffante, les animations riches. Blanca Li décrypte le procédé « Vous avez du matériel qui est en train de vous calculer en direct, vous allez entrer dans un monde virtuel et vous allez participez au spectacle en quelque sorte, vous ferez partie de l’histoire ».

Univers mirifique

© Joël Barcy

Dans cet univers mirifique, peuplé d’animaux, de créatures et de paysages fantastiques, les sensations physiques se bousculent. Comme dans tout voyage en VR, vertige et perte de repères spatiaux sont légion. On lève la jambe pour accéder au train, on hésite à enjamber le quai pour prendre le bateau ou à traverser une haie alors que nous sommes juste sur la terre ferme d’un ring. Les tableaux s’enchaînent autour d’une histoire un peu sirupeuse. Mais peu importe la musique et la danse vous emportent. Tous les sens et le corps sont en éveil. Ce bain collectif immersif et interactif est un vrai plus dans ce spectacle en VR. Les spectateurs en ressortent bluffés. « Formidable exploit technique », mentionne Olivier Marchetti, président de Provence Studios à Martigues. « C’est fabuleux, j’ai eu le vertige, le mal de mer, c’est très efficace. L’intérêt c’est l’expérience interactive qu’on a rarement en VR », insiste Claire. « C’est un beau voyage poétique et fantastique », conclut Florence Douroux

50 000 spectateurs ont déjà vu le spectacle de Blanca Li. Au regard de l’enthousiasme suscité, les créations de ce type devraient se multiplier.

Reportage Joël BARCY