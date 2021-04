Cannes : Une conciergerie médicale hightech pour le Palais des Festivals et des Congrès

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Cannes : Une conciergerie médicale hightech pour le Palais des (...)

Le palais des Festivals et des Congrès de Cannes ©Fabre

Au cœur de la crise sanitaire, les conditions d’accueil des clients, en particulier internationaux, sont un enjeu majeur pour les salons et congrès. D’où le caractère essentiel d’un service d’accompagnement santé personnalisé en français et en anglais. Ce service s’appuie sur un réseau de 25 000 médecins en capacité de proposer des téléconsultations et des rendez-vous dans des délais rapides.

Un service de dernière génération disponible à tout moment

Accessible 24h/24 et 7j/7, Cette conciergerie médicale est assurée par Concilio, une entreprise française pionnière de l’accompagnement santé personnalisé au service des entreprises. D’ailleurs, la plateforme compte plus de 200 000 utilisateurs. Une réussite qui lui a permis de décrocher le Grand Prix de Télémédecine en 2019.

Dans le secteur du tourisme d’affaires, la crise sanitaire a laissé des séquelles et le secteur est dans l’obligation de se proposer de nouveaux services pour rassurer les participants des salons et forums. Ce service d’accompagnement santé personnalisé est sans conteste un gage de sécurité sanitaire supplémentaire, indispensable dans la période actuelle qui complète l’ensemble de ses engagements avec l’accréditation GBAC STAR™ Facility, référence sanitaire internationale.

Une prestation devenue indispensable en période de crise sanitaire

Pour David Lisnard, le Maire de Cannes, aucun effort et aucune piste ne doit être négligée pour valoriser le Palais des Congrès de Cannes et asseoir un peu plus encore la position européenne de ce lieu propice à ce type d’événements. « Cannes est une ville mondialement connue notamment grâce à son Palais des Festivals et des Congrès qui accueille plus de 50 événements internationaux chaque année dont les premiers mondiaux dans les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma, de la publicité ou de l’immobilier. Le service de conciergerie médicale que nous mettons en place est une prestation indispensable, à la fois pour éviter tout foyer de contamination et protéger les Cannois, mais aussi pour rassurer la clientèle internationale et favoriser la reprise de l’activité événementielle. Ce nouvel outil vient compléter les mesures innovantes mises en place par la Mairie et son Palais des Festivals pour faire face à la pandémie », conclut l’élu.

Mathieu Seller