Cannes Virtual Events : Le Palais des Festivals et des Congrès parie sur l’événementiel hybride

Cannes et son maire David Lisnard ne sont pas du genre à subir. Rien d’illogique donc que le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes se creuse les méninges pour au final proposer une stratégie numérique inédite. Alors que les acteurs de l’événementiel n’en savent pas plus sur leur avenir, le Palais fait de l’innovation et la technologie les moteurs de ses nouveaux dispositifs et propose un format d’événement mixant avec brio le réel et le virtuel.

Cannes et le Palais des Festivals misent sur l’avenir et le virtuel.

Pour David Lisnard, maire de Cannes, la pérennité de l’événementiel dans la cité cannoise passe par une alternative technologique : « L’année 2020 marquée par la crise sanitaire mondiale, a profondément et durablement transformé le secteur événementiel. Cannes, destination d’affaires de premier rang, bénéficie d’une expertise reconnue dans l’organisation d’évènements et se mobilise pour lancer de nouvelles initiatives. Les évènements hybrides sont devenus une alternative indispensable pour favoriser le retour des salons en présentiel. Aujourd’hui, le Palais des Festivals et des Congrès est prêt à soutenir et accompagner ses clients dans le renouveau des formats de leurs événements ».

Proposer des rendez-vous entre virtuel et présentiel

L’objectif est clair : garder la dimension présentielle tout en développant de nouvelles solutions digitales pour préparer une offre adaptée aux nouveaux formats d’événements. Pour cela, les équipes s’appuient sur la solution 3D innovante de Laval Virtual, permettant de proposer des rendez-vous hybrides, encore plus performants. Ce virage numérique est une alternative efficace pour les organisateurs qui ne peuvent pas tenir « pleinement » leur manifestation pour des raisons sanitaires.

Laval Virtual, association créée en 1999, est spécialiste des usages des technologies immersives et interactives. C’est d’ailleurs l’organisatrice du salon international le plus important au monde dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Fort de son expérience et en collaboration avec l’éditeur Virbela, Laval Virtual s’appuie sur une plateforme innovante qui reproduit l’environnement d’un événement physique et offre une immersion totale aux participants, en leur permettant notamment de se déplacer dans cet univers 3D, de dialoguer oralement, de réaliser des présentations sur tous supports (vidéo de promotion, brochures, PowerPoint…), de prendre des rendez-vous...

Cannes Virtual Events, extension virtuelle du Palais

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et Laval Virtual, acteur incontournable de la réalité virtuelle, ont conclu un partenariat stratégique pour la création, la commercialisation et la gestion d’un monde virtuel pour l’accueil de nouveaux salons, congrès, conventions d’entreprises… Ce nouvel espace événementiel dénommé « Cannes Virtual Events », couplé à des services d’opérations, offrira au client une version innovante de sa manifestation tout en gardant la certitude d’atteindre ses objectifs.

Cannes première ville à proposer un tel procédé

Pour Laurent Chrétien, son Directeur Général, la solution technique est idéale : « Les mondes virtuels que nous opérons depuis maintenant 1 an sont actuellement basés sur une des solutions les plus abouties pour des événements à grande échelle, comme ceux organisés au sein du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Nous avons éprouvé cette solution depuis avril dernier en organisant plus de 80 événements de tailles variables. »

Cette initiative est une première dans l’industrie des salons et congrès. Ce constat est une réelle fierté pour Jean-Michel Arnaud, Président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. « Nous sommes fiers de proposer à nos clients cette nouvelle solution et de les accompagner vers l’événementiel hybride, en proposant des technologies innovantes et durables pour accroitre l’audience des manifestations » conclut le Cannois.

