Cannes : l’Université Côte d’Azur veut analyser l’économie du luxe

Michael Jaïs (pdg de Launchmetrics), David Lisnard (maire de Cannes), Eric Garandeau (directeur des politiques publiques et des relations gouvernementales pour TikTok France) et Jeanick Brisswalter (président de l’Université Côte d’Azur) s’unissent autour d’une nouvelle filière. @ville decannes

Ce dispositif est tout simplement unique en Europe et il veut révolutionner le secteur en étudiant le comportement d’achat des « affluencers (Consommateurs connectés et aisés qui influencent également les comportements d’achat de leurs pairs) » au travers de l’analyse de datas. Pour y parvenir, la création d’un laboratoire de recherche, d’un incubateur mais aussi l’ouverture du diplôme de Master of Science en « Luxury Tech Entrepreneurship & Affluencers Management » sont prévus dès septembre. Au travers de son programme « Cannes on air », la Municipalité permet la mise en place d’un écosystème favorable au développement de la formation universitaire, la recherche et la création entrepreneuriale.

Préparer et optimiser la reprise économique

Avec le déconfinement, la reprise économique devrait rapidement être au rendez-vous. Il semble donc évident que les affluencers occupent une place prépondérante dans cette période au combien importante pour de nombreux secteurs et notamment le luxe. Pour mieux comprendre les habitudes de cette population, la mise en place d’une approche scientifique semblait donc la plus adéquate. Cette dernière s’appuiera sur de nombreux outils de dernière génération comme l’intelligence artificielle, le deep learning, prédiction, le web sémantique…

Pour Jeanick Brisswalter, Président de l’Université Côte d’Azur, cette annonce est tout à fait logique. « L’industrie du luxe, emblématique du savoir-faire français et de notre territoire, pose des défis passionnants en matière de recherche et d’innovation qui sont aujourd’hui renouvelés par la montée en puissance des approches numériques, notamment de l’intelligence artificielle. Ces nouvelles approches impliquent la nécessité de nouvelles formations alliant intelligence artificielle, économie et comportement du consommateur. »

Les dernières technologies pour comprendre le marché du luxe

Pour analyser l’ensemble des données collectées, un laboratoire de recherche avec une dizaine de chercheurs d’UCA et de l’entreprise Launchmetrics va être ouvert. En parallèle, une formation de Master labellisée Idex, intitulée « Luxury Tech Entrepreneurship & Affluencers Management » sera effective dès octobre 2021. Elle accueillera une vingtaine d’étudiants dès la première année. Son objectif est simple : former les futurs entrepreneurs du domaine du luxe et de l’innovation. A tout cela, seront également adjoints un « start-up studio » (incubateur) et un fonds d’investissement privé pour accompagner l’émergence d’entreprises innovantes.

Ce programme s’inscrit très logiquement dans la volonté du territoire de développer une économie créative. Une idée avancée d’ailleurs par David Lisnard, le maire de la ville de Cannes : « Cannes devient un vivier d’innovation, de recherche et d’enseignement supérieur d’excellence. Grâce à la collaboration de la Mairie de Cannes, de l’Université Côte d’Azur, de TikTok et de la société Launchmetrics, un domaine d’étude innovant basé sur les nouveaux comportements d’achat liés à l’usage des réseaux sociaux vient enrichir l’offre des nouvelles formations proposées sur le territoire. »

Un projet qui conforte le positionnement de Cannes , décrit le maire de Cannes : « Comme ville des industries créatives, source d’une nouvelle attractivité, de prospérité et d’emplois pour notre jeunesse. La vitalité événementielle de la ville au rayonnement mondial, son nouveau Campus universitaire et son expertise reconnue dans le domaine du luxe participent à la force du projet Luxury Tech que nous nous réjouissons d’aider à fleurir en offrant un site d’expérimentations unique au monde aux étudiants, aux chercheurs et aux entrepreneurs. »

Mathieu SELLER