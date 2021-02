Accueil > Culture > Expositions > Cannes : les statues immergées de Jason deCaires Taylor

Six statues de Jason deCaires Taylor ont été déposées le 28 janvier au fond des eaux de l’île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, non loin du rivage (84 à 132 mètres), à une profondeur allant de 3 à 5 mètres. Le premier écomusée de France et de Méditerranée.