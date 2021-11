Cantines scolaires de Marseille : la Sodexo serait-elle sur la sellette ?

Accueil > Aix Marseille > Politique > Cantines scolaires de Marseille : la Sodexo serait-elle sur la (...)

La ville de Marseille lance un travail d’évaluation de la Délégation de service public (DSP) avec la publication le 25 octobre d’un marché d’évaluation de son service de restauration scolaire. « Le contrat signé par la précédente majorité avec la Sodexo est un modèle centralisé et daté, qui fait l’objet de nombreuses critiques des Marseillaises et des Marseillais. Avec cette évaluation, nous voulons pouvoir nous appuyer sur une analyse solide afin de construire la cantine de demain : une cantine plus durable, plus locale et plus qualitative pour nos enfants », précise Pierre Huguet, adjoint au maire de Marseille en charge de lʼéducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives.

Cantine scolaire de Marseille ©Mireille Bianciotto

Dans un communiqué, la ville de Marseille indique « œuvrer pour une cantine plus durable, plus locale et plus qualitative ». Expliquant que depuis plus d’un an, la ville de Marseille « agit au quotidien pour faire de sa priorité une réalité : redonner à chaque Marseillaise et à chaque Marseillais une école digne de la République La Mairie de Marseille s’est engagée dans ce chantier, avec comme étape préalable primordiale l’évaluation de l’état et du fonctionnement des écoles afin d’améliorer la qualité de l’accueil, et notamment autour de la mission qui est sienne de servir chaque jour un repas de qualité aux petites Marseillaises et aux petits Marseillais ».

Avec près de 50 000 repas servis par jour aux enfants, ce sont ainsi près de 6 millions de repas consommés chaque année dans les 320 restaurants scolaires municipaux, via une délégation de service publique (DSP) avec la Société marseillaise de restauration et services, filiale de la Sodexo, signée en 2018 et qui prend fin en 2025.

L’objectif avancé de la nouvelle municipalité est de construire « un modèle alternatif au monopole actuel et, -sous l’égide de Pierre Huguet, adjoint au maire de Marseille en charge de lʼéducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives- la ville de Marseille a été amenée à réaliser un travail d’évaluation de cette délégation de service public avec la publication le 25 octobre d’un marché d’évaluation de son service de restauration scolaire, pour proposer des solutions élaborées localement et dépasser un modèle ne correspondant plus aux attentes des usagers et aux aspirations nouvelles. »

Des pistes de réflexion

Dans un contexte d’attentes fortes de ses habitants, cette mission voulue par la ville de Marseille :

● Évaluera la qualité du service proposé actuellement dans les cantines scolaires ;

● Préconisera dès le mois d’avril 2022 des premières pistes d’améliorations à mettre en œuvre dès la rentrée suivante dans le cadre de la DSP actuelle ;

● Élaborera une stratégie visant à repenser l’organisation de la future restauration scolaire marseillaise à l’horizon 2025, dans la démarche environnementale portée par la nouvelle municipalité d’un modèle plus vertueux, qualitatif, innovant et respectueux du développement durable et territorial ;

● Proposera différents modèles envisageables, avec comme objectif d’améliorer à la fois la qualité gustative et environnementale des assiettes et du service des repas à l’école.

Cette évaluation de la délégation de service public permettra à la Ville d’ouvrir les pistes de réflexion et de s’engager, en pleine connaissance de ses capacités, sur les différents modèles possibles afin d’engager une feuille de route claire, alignée sur l’ambition de la municipalité d’une restauration scolaire au cœur des enjeux du développement du territoire, reposant sur 4 enjeux :

● Un approvisionnement local renforcé et respectueux de l’environnement (plus de produits issus de l’agriculture biologique, labellisés, etc.) ;

● Une confection des repas permettant de valoriser la qualité des aliments cuisinés et de proposer des repas savoureux sur l’ensemble du territoire marseillais ;

● Un service dans des locaux de cantine accueillants et organisé par des personnels de restauration et de services formés à l’éducation au goût, aux réglementations sanitaires et nutritionnelles ;

● Une gestion vertueuse des déchets alimentaires, dans un objectif de réduction du gaspillage alimentaire et du matériel utilisés par les personnels des cantines.

Afin de faire évoluer utilement ce service public et de construire un « après 2025 » respectueux de ses enfants, de l’environnement et correspondant à la réalité du contexte marseillais, « cette évaluation se fera dans le cadre de la poursuite de la concertation avec l’ensemble des acteurs qui participent à cette majeure mission de nourrir chaque jour les élèves des écoles marseillaises : agents municipaux, directions des écoles, enseignants, parents d’élèves, Mairies de secteurs et bien entendu, les enfants, premiers usagers et premiers juges de la qualité de repas cuisinés et servis à la cantine », indique la municipalité.

Patricia MAILLÉ-CAIRE