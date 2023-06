Cardinal Aveline : ’La venue du Pape à Marseille mobilise bien au-delà des catholiques’

Accueil > Aix Marseille > Société > Cardinal Aveline : ’La venue du Pape à Marseille mobilise bien (...)

Le Pape sera le samedi 23 septembre à Marseille- hub entre l’Europe et l’Afrique- dans le cadre des Rencontres méditerranéennes qui se tiendront du 17 au 24 septembre. Cette manifestation doit réunir des évêques catholiques et des jeunes de toutes confessions et religions venus des 30 pays du pourtour de la Méditerranée, occasion d’un festival culturel méditerranéen ouvert à tous. Il est à noter qu’il s’agit de la première visite d’un souverain pontife à Marseille depuis cinq siècles.

le cardinal Aveline, archevêque de Marseille (Photo D.P-G.)

« Marseillais parmi les Marseillais » le Pape François se rendra le 23 février dans les deux lieux les plus symboliques de la Ville : Notre-Dame de la Garde pour notamment un temps de recueillement des personnes- marins et migrants- disparus en mer et au Stade Vélodrome pour une grand-messe. Après Bari (2020) et Florence (2022) en Italie, le choix de Marseille pour accueillir les Rencontres méditerranéennes n’est pas anodin.

« Les questions de la Méditerranée ne doivent pas être laissées aux spécialistes »

Le Cardinal Aveline, archevêque de Marseille, insiste sur l’importance de ces Rencontres : « Les questions de la Méditerranée ne doivent pas être laissées aux spécialistes. Pendant ces journées des jeunes de toutes les religions vont se rencontrer, des Israéliens et des Palestiniens seront là comme des Grecs et des Turcs, des Algériens et des Marocains, ils seront là avec des responsables religieux catholiques, orthodoxes, protestants, juifs et musulmans ».

Lors de ces Rencontres, un festival réunissant les acteurs économiques, culturels et associatifs méditerranéens valorisera les myriades d’initiatives positives qu’ils portent. « Nous aurons notamment un banquet solidaire organisé par le restaurant "Le République" avec le café et le dessert apporté par les convives », indique Mgr Aveline qui poursuit la présentation des grands axes du programme : « On verra au cours de l’été les thématiques à aborder mais il est déjà certain que nous évoquerons les enjeux socio-économiques sachant l’ampleur de la disparité existant en Méditerranée tant entre les pays qu’à l’intérieur des pays. Nous évoquerons aussi les défis du changement climatique, des flux migratoires avec ses drames et les tensions géo-politiques ».

« Il y a les ressources de la Méditerranée »

Le Cardinal Aveline note à ce propos : « La Méditerranée est un espace restreint mais dont la portée des défis est plus grande que son territoire : les tensions israélo-palestinienne, celles entre les sunnites et les chiites... ». Puis, ajoute-t-il immédiatement : « Il y a les ressources de la Méditerranée : une réserve de sagesse qui, elle aussi, dépasse largement l’espace méditerranéen. Il y a un art de vivre ensemble en Méditerranée, la mémoire d’une certaine convivialité possible et, même quand c’est impossible c’est quand même possible. Alors, oui, ce monde méditerranéen a un message à donner au monde ».

« Une ligne de fracture mais aussi une liaison entre le Nord et le Sud »

Le cardinal Aveline poursuit : « Nous avons le Pape qui vient à ces Rencontres. Il vient ici et pas ailleurs et cela dit quelque chose de la signification de cette Ville pour la France, la Méditerranée et l’Europe. Ici nous sommes sur une ligne de fracture mais aussi une liaison entre le Nord et le Sud ».

« Il ne s’agit pas d’une posture politique mais du nécessaire respect de la vie humaine »

Mgr aveline souligne que le Pape se rendra à la Bonne-Mère, « comme les Marseillais qui viennent là pour les événements heureux ou malheureux de leur vie. Puis, il rendra, pour une cérémonie œcuménique, à la stèle des marins et des migrants disparus en mer. Il ne s’agit pas d’une posture politique mais du nécessaire respect de la vie humaine ». Une étape importante, dix ans après son déplacement à Lampedusa, et à la veille de la Journée des migrants, le dimanche 24 septembre. Puis direction le Pharo et son amphithéâtre de 900 places pour des échanges avec les jeunes des différents pays, les acteurs religieux, civils, les représentants du corps diplomatique, des collectivités locales. « Il y aura ensuite à minima une rencontre avec des personnes en difficulté ».

« Messe au Vélodrome »

« Bien sûr il y avait des lieux plus spacieux mais je tenais que ce soit dans un autre site symbolique de Marseille, le Stade Vélodrome, que se déroule la messe pontificale en présence de 57 000 personnes. Nous travaillerons dès Juillet sur les extensions possibles afin d’accueillir tous ceux qui veulent participer à cette cérémonie », précise Mgr Aveline qui tient à souligner : « La venue du Pape mobilise bien au-delà des catholiques. Nous allons travailler à leur demande avec des Imams, la communauté juive organise une cérémonie à la synagogue... ».

Michel CAIRE

On peut s’inscrire pour participer à la messe soit dans sa paroisse soit sur le site : rencontres-med23.org