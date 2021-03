Accueil > Aix Marseille > Société > Carnaval : Marseille morne Plaine

Des milliers de personnes déguisées, pour la plupart des jeunes ont défilé en musique et en dansant dans l’après-midi en cœur de ville (Photo capture d’écran)

La préfète de police dénonce une irresponsabilité de la part des carnavaliers.

❌ Ni déclaration en préfecture, ni masques, ni distanciation physique. Irresponsabilité totale des participants au carnaval de #LaPlaine à #Marseille en pleine crise sanitaire. — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 21, 2021

Le carnaval, fête païenne récupérée par le catholicisme, était un temps de transgressions, un moment entre deux, entre hiver et printemps, entre une fin et la renaissance du printemps. La mort état présente, elle l’est toujours d’ailleurs, mais symboliquement avec le feu mis au « Roi Carnaval ». Mais là, point de symbolique, la danse se fait macabre et les complotistes de tous bords peuvent se réjouir. Mais les carnavaliers de l’inconscience oublient qu’après la fête, vient le temps du Carême, de la repentance, et les hôpitaux risquent d’être les témoins des effets de ce carnaval des fous sur les participants mais aussi leurs proches, leur entourage, qui ne demandaient rien.

Patricia MAILLÉ-CAIRE