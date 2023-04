Carnet de voyage d’Antoine Viallet : Au royaume de Dassa

Accueil > Ailleurs > Afrique > Carnet de voyage d’Antoine Viallet : Au royaume de (...)

Antoine Viallet en audience avec sa majesté le roi Djagou Egbakotan (Photo AV)

Je suis à Cotonou depuis une semaine, et je ressens le besoin de me reconnecter avec le Bénin profond. Une capitale même économique reste une capitale et elle ne reflète pas le pays. Je décide de partir à la découverte de région de Dassa à 210 km de Cotonou et d’y passer un week-end. Au programme : rencontre avec le Roi de Dassa et un séjour à la ferme. Comme nous sommes au début de la saison des pluies, je ne prends pas le risque de rouler en 2 roues, j’opte pour une voiture et me voilà parti pour 48 heures exceptionnelles. J’ai préparé mon voyage, aidé par Stéphane Brassant un entrepreneur français basé à Cotonou depuis 10 ans et un amoureux du Bénin.

Dassa-Zoumé, la ville aux 41 collines et le berceau du royaume de Dassa

Vue sur Dassa depuis la colline sacrée (Photo AV)

Le poisson rocher sur la colline sacrée (Photo AV)

Vendredi midi, direction le nord et le centre du pays, il faut 5 heures de route pour arriver à Dassa-Zoumé depuis Cotonou, la route jusqu’à Bohican est bonne, les derniers 70 km séparant cette ville de Dassa- Zoumé sont plus difficiles. J’arrive dans une ville de 110 000 habitants entourée de 41 collines qui lui donne un caractère particulier.

La ville a été fondée au 14e siècle après le déclin de l’empire d’Oyo. A cette époque, une vague migratoire des Omondjagou, venant du futur Nigeria et conduite par le prince Oladégbo a rejoint les premiers Yoruba qui vivaient déjà aux pieds des collines. Éparpillés dans l’immense forêt, ils n’arrivaient pas à s’unir. Grâce à son armée, à sa politique de développement couplée à son sens élevé d’organisation, le prince Oladégbo a su concilier les premiers Yorubas avec les siens. Cette entente a débouché sur la fondation d’un royaume. Le royaume d’Ibo Idaascha fut ainsi fondé par le prince Oladégbo devenu roi sous le nom fort de Djagou Olofin (1385-1425).

Audience avec le roi de Dassa

Le roi Djagou Egbakotan, 26e roi de la dynastie (Photo AV)

Samedi matin, je me retrouve devant le Palais Royal, j’ai rendez-vous à 9 heures avec le roi Djagou Egbakotan II. Je suis accueilli par le prince Orel, son fils et je vais vivre une heure unique. J’entre dans la salle d’audience, je me déchausse, je m’incline devant le roi. Je suis un peu ému par la solennité du moment, je n’ai pas l’habitude de rencontrer des rois tous les jours ! Après les présentations d’usage, son fils me parle de l’histoire du royaume. A l’aide d’un panneau qui retrace l’historique des 26 rois de la monarchie, il m’explique que le fondateur de la dynastie, avait par sa sagesse réuni les 41 communautés éparpillées (41 collines et 41 communautés, il n’y a pas de hasard !). Ces dernières l’avaient élu roi. Cette forme de démocratie perdure aujourd’hui. Le roi Djagou Egbakotan II a été élu par ses pairs de la famille royale. Avant de devenir roi de Dassa, il était géomètre à Lomé. En devenant roi, sa vie a radicalement changé. Il a choisi la colombe comme symbole de son règne.

le Panthéon réunissant les 25 rois de Dassa (Photo AV)

Être roi dans une république

Dans sa charge, il gère les litiges de son peuple : un différent foncier ou commercial ou un problème d’adultère peuvent être réglés par lui. Un plaignant sollicite le roi, si la plainte est recevable, une audience est fixée. Elles ont lieu tous les jeudis en public en la présence du roi et de sa cour. Une fois que chaque partie a exposé son point de vue, les autorités se retirent pour délibérer et rendre leur verdict. Si celui est accepté par les deux parties, le jugement est officialisé. Si l’une des parties n’est pas d’accord, il y a un nouveau rendez vous la semaine d’après pour permettre de trouver un compromis. Si le jeudi suivant, les parties ne sont toujours pas d’accord, ils peuvent toujours se tourner vers la justice officielle. Les affaires relevant de meurtres et de délits graves sont dirigées directement vers les autorités béninoises.

Nos échanges ont été riches, je lui ai posé de nombreuses questions sur le rôle des royautés sous le régime communiste du président Mathieu Kérouki (de 1972 à 1991) et à propos de football m’enquérant si un roi avait le droit de participer à des matchs. J’ai vécu un moment très riche en émotions qui restera gravé dans ma mémoire.

Orel, prince et futur avocat

Le prince Orel présente la dynastie des rois de Dassa. Le roi Djagou Egbakotan a choisi le symbole de la colombe (Photo AV)

Le prince Orel qui a été mon guide pas seulement pour la rencontre au Palais Royal mais aussi la visite des lieux sacrés. Nous avons escaladé la colline qui fait face au Palais. Il m’a expliqué les rituels des morts. J’ai pu découvrir le « Panthéon » des 25 rois de la dynastie.

Je l’ai invité à déjeuner à l’éco-ferme « Mak Tub » qu’il ne connaissait pas.

Il m’a parlé de sa vie Lomé où il poursuit des études en master 2 de droit. Il souhaite se spécialiser en Partenariats Publics Privés. Il était aussi curieux de l’activité immobilière développé par les MIA’s (Les Marseillais de l’Immobilier en Afrique). Je lui ai expliqué que nous étions au Bénin à l’aube d’un boom de l’immobilier dans son pays et que le rôle d’un avocat spécialisé en immobilier serait indispensable pour le bon développement de ce secteur d’activité. Je lui ai proposé d’échanger avec Fall Paraiso un avocat béninois exerçant dans ce domaine à Marseille…suite au prochain épisode ! Le titre de maître prend la majuscule et s’écrit en toutes lettres si on s’adresse directement à la personne concernée.

Week-end à l’éco-ferme Maktub

La ferme Maktub se trouve à 5 km du centre-ville (Photo EV)

Moi qui voulais me ressourcer à la campagne dans un environnement authentique, je suis revenu revigoré de mon week-end à la campagne. Au-delà de l’éco-ferme « Mak Tub » qui développe une activité de tourisme autour de l’élevage et de la culture de légumes dans une démarche bio responsable, j’ai trouvé un lieu apaisant. Plusieurs cases sont aménagées pour recevoir des couples ou des familles, la table d’hôte tourne en circuit court avec la production de la ferme.

L’un des 4 bungalows construits en terre et coiffés d’un toit de paille avec salle de douche privée (Photo AV)

Armand et Johanna, des agriculteurs engagés et passionnés

Du rêve à la réalité, en 20 ans Armand a imaginé et réalisé une ferme bio en circuit-court (Photo AV)

Voyager, c’est partir à la rencontre des autres, et quelle belle rencontre que fut celle de couple atypique. Armand Tobossi a toujours su qu’il serait agriculteur, déjà au lycée lorsque les professeurs lui demandaient quel serait son futur métier, il répondait agriculteur. Cette vocation s’est confortée à la lecture du livre de Claude Michelet « J’ai choisi la terre ». Après un échec dans sa ville natale de Cové, il ne baisse pas les bras car comme il dit « nul n’est prophète dans son pays ». En 1999 décide de repartir à zéro en s’installant à 50 km dans les faubourgs de Dassa sans argent mais avec une volonté de fer pour aller au bout de ses rêves. Afin de financer son projet il fait divers métiers dont savonnier et professeur au lycée local. Petit à petit et pas à pas il met en pratique une agriculture raisonnée, bio avant l’heure. Au cours de nos conversations je l’invite à écrire un livre qui donne envie aux jeunes Africains de se lancer dans ce métier en s’appuyant aussi sur les réseaux sociaux, je lui dis en le taquinant « Armand, tu vas devenir le Claude Michet africain ».

"L’amour de la terre, la passion d’une vie" de Claude Michelet ou comment un livre peut changer une vie (Photo AV)

Johanna aime les livres et elle cuisine des confitures "maison" (Photo AV)

Johanna son épouse, est née au Bénin et élevée en Côte Ivoire, elle a gardé de sa jeunesse ivoirienne dans la capitale de Yamoussoukro, le sourire qu’on retrouve aux pays des Éléphants. Elle complète les actions lancées par Armand, elle dit : « Je fais comme Armand » et lui répond : « Johanna quand elle aborde un sujet elle fait mieux que moi ». Voilà un couple moderne qui est beau à voir, ils se complètent et ils avancent ensemble dans leurs convictions.

Dans l’atelier de Romuald Bocodaho, artisan inspiré de la culture Gélédè

Dans son atelier de Cové, Romuald Bocodaho a réalisé ce masque Gélédé en bois (Photo AV)

Depuis avoir découvert le travail de Kifouli Dossou, artiste béninois à la renommée internationale, j’ai été attiré par les artistes qui apportent un style contemporain à l’art Gélédè. Les masques sont sculptés à partir d’un morceau de bois cylindrique et peints en polychromie. Le Gélédè est une cérémonie pratiquée par la communauté Yoruba-Nago dans la région Yoruba-Nago au Bénin, au Nigéria et au Togo. A l’éco-ferme « Mak Tub », il y avait de nombreuses statues. Je demande à mes hôtes le nom de ces deux artistes qui viennent de la ville voisine de Cové. Le dimanche en fin de matinée en quittant la ferme sur la route du retour vers Cotonou, je fonce à Cové. En roulant, j’essaye de joindre sans succès les deux artistes, je leur laisse des messages Whatsapp et finalement en arrivant dans la ville de Cové, Romuald Bocodaho me répond. Dans les cinq minutes suivantes, je me retrouve dans son atelier. En compagnie de l’un de ses jeunes fils -qui marche sur ses traces- ils me montrent leurs dernières œuvres et je craque pour l’une d’entre elle. Cette dernière se trouve provisoirement dans ma chambre à Cotonou avant de trouver sa place à Marseille.

