Carnet noir - Provence-Rugby en deuil

Aujourd’hui, Provence Rugby perd l’un des siens.

Formé à Brive, il avait joué à Vannes et Albi avant de rejoindre Aix-en-Provence en 2019. Un drame qui intervient alors que le club provençal traverse une crise sportive (sept défaites consécutives, arrivée d’un nouveau manager qui pourrait être l’Argentin Mauricio Reggiardo) crise reléguée, on s’en doute, au second plan en pareilles circonstances. Destimed adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Thomas Lacelle, à ses proches et au club de Provence Rugby.

La Rédaction