Cassis. Gastronomie : les vendanges étoilées les 17, 18 et 19 septembre 2021

Durant 3 jours, chefs étoilés et de renom de la région Sud, Meilleurs Ouvriers de France, producteurs et artisans, uniront leurs talents, au cœur du village de Cassis, pour mettre à l’honneur la gastronomie, le partage, la gourmandise, la découverte et la transmission des savoir-faire.



Créations sucrées et salées, démonstrations culinaires, cours de cuisine et de pâtisserie, sont orchestrés par une vingtaine de chefs. Autant de producteurs et d’artisans proposent leurs spécialités du terroir et d’épicerie fine, à consommer sur place ou à emporter. Le meilleur de la gastronomie est au rendez-vous à Cassis en septembre pour partager de précieux instants de délices, lors de ces 11e Vendanges Étoilées.

Les temps forts

Démonstrations de chefs

Les 17, 18 et 19 septembre

Place Baragnon, les chefs se succèdent et les démonstrations s’enchaînent. L’occasion d’assister à de véritables shows gratuits, en plein air, qui dévoileront tours de main (de maître) et astuces culinaires aux gourmets de tout âge.

Vendredi 17 heure et 18heures, samedi 10h30, 12 heures, 14h30, 16h et 17h30, dimanche 10h30, 12h, 14h30 et 16h. Gratuit

Marché des Producteurs

Du 17 au 19 septembre

Place Baragnon, les visiteurs rempliront leur panier avec appétit. Sur les étals, produits locaux et de saison, belles sélections des meilleures productions des artisans dans leur domaine, sans oublier les arts de la table (dans le Jardin public).

Durant le marché, 2 bars à vins tenus par le Divino et La Maison des vins proposeront vins de Cassis, au verre (ou à la bouteille), à déguster avec modération !

Cours de cuisine et de pâtisserie

Les 18 et 19 septembre

Quai des Moulins, petits et grands ont rendez-vous avec les chefs et chefs pâtissiers qui dévoileront leur savoir-faire avec gourmandise.**

Cuisine : Partagez avec un chef son savoir-faire et certains de ses secrets.

Enfants : 10h, 11h30, 15h, 16h30* // Adultes : 10h, 11h30, 15h, 16h30*, 18 h*

Pâtisserie - Devenez maitre pâtissier le temps d’un rendez- vous avec les plus grands chefs.

Enfants : 10h, 11h30, 15h, 16h30* // Adultes : 10h, 11h30, 15h, 16h30*, 18 h*

*Le dimanche les derniers ateliers auront lieu à 15h.

**Tarifs : 10 € (enfant) et 15 € (adulte) / cours sur réservation (10 personnes

max par cours). Durée 1h15.

Visite guidée spéciale Vendanges Étoilées

Le 17 septembre à 14h30

Pour (re)découvrir le village et la gastronomie provençale, dégustations

comprises ! Tarif : 10 € - RDV à l’Office de Tourisme, 15 minutes avant.

Sur réservation ot-cassis.com

Programme complet et chefs participants à découvrir sur les-vendanges-etoilees.com

