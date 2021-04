Cercle des Nageurs de Marseille : Puma devient le sponsor et l’équipementier officiel du Club

Accueil > Sports > Cercle des Nageurs de Marseille : Puma devient le sponsor et (...)

Puma France vient d’annoncer un nouveau partenariat avec le Cercle des Nageurs de Marseille, club historique de la natation française et véritable institution marseillaise. PUMA est désormais le sponsor et l’équipementier officiel du club et de toutes ses équipes.

Les athlètes du Cercle des nageurs de Marseille avec en tête Florent Manaudou ©Puma

Depuis 2018, Puma a affiché « sa volonté de se nourrir de l’ADN du sud de la France, de s’associer aux valeurs véhiculées par Marseille ainsi qu’à la culture de la performance omniprésente dans la ville ». Cette ambition s’est traduite à travers différentes prises de parole avec l’Olympique de Marseille, le 13 by Puma, Dimitri Payet, Steve Mandanda et Alonzo, ou encore en faisant venir Usain Bolt à Marseille.

Florent Manaudou ambassadeur training de la marque

Après avoir noué un partenariat avec Florent Manaudou comme ambassadeur training de la marque, Puma a souhaité « intensifier sa collaboration et son ancrage local en s’associant au plus grand club de la natation et du water-polo français : le Cercle des Nageurs de Marseille. » Elle accompagne l’ensemble des athlètes et des équipes du club en les dotant de tenues casual pour leurs déplacements ainsi que de tenues training pour la préparation physique. Les adhérents du club ont également la possibilité de s’équiper avec les produits Puma x CNM ainsi qu’avec la gamme Puma Swim.

Accompagner des athlètes de haut niveau

Benoît Ménard, directeur Marketing Puma France, indique : « Nous sommes heureux d’associer Puma au Cercle des Nageurs de Marseille, qui est un club historique et un acteur majeur de la natation et du water-polo de haut niveau. Accompagner cette institution emblématique de la ville de Marseille est la suite logique dans notre ancrage local mais aussi dans notre collaboration avec Florent Manaudou. Ce partenariat est une nouvelle expression de la volonté de Puma d’accompagner des athlètes de haut niveau et une grande diversité de champions ».

Paul Leccia, Président du CNM, déclare pour sa part : « En cette année centenaire pour notre club, nous sommes très fiers de nouer ce partenariat avec Puma France. Nous partageons les mêmes valeurs de respect mutuel, de développement des compétences, d’innovation, d’audace et de leadership. Bienvenue à Puma dans la grande famille du Cercle des Nageurs ! »,

La Rédaction