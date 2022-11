Accueil > Aix Marseille > Politique > Cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Martine Vassal

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a reçu l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur, ce vendredi 18 novembre à Hôtel du Département, des mains de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Martine Vassal reçoit l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur des mains de Christophe Béchu ©DR

Martine Vassal, décorée dans l’Ordre national du Mérite en 2013, avait été nommée pour cette nouvelle distinction le 14 juillet dernier. Aux côtés de sa famille, de proches et d’amis, elle a d’abord rendu un hommage appuyé à ses parents, qui ont su lui « transmettre le sens du travail, du respect, des responsabilités et de la loyauté. »

Présidente du Conseil départemental depuis 2015 et de la Métropole depuis 2018, elle est aussi revenue sur le sens de son engagement politique, jusqu’à aujourd’hui : « J’ai souhaité apporter à ma ville et à mon territoire toute ma détermination, pour que leurs atouts deviennent des forces ». Martine Vassal a également tenu à exprimer sa gratitude et ses remerciements à tous ceux qui lui ont permis de réussir son parcours : « Cette distinction ne m’appartient pas vraiment au fond, elle n’est pas faite pour cela. Elle appartient au Département et à la Métropole. Elle est le symbole d’un combat inextinguible de nous tous, élus et agents, pour la Provence et pour Marseille »