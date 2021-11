Chambre régionale des comptes Paca : la gestion financière du lycée Saint-Exupéry à Marseille est saine

Accueil > Provence > Economie > Chambre régionale des comptes Paca : la gestion financière du lycée (...)

© Mireillle Bianciotto

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur a contrôlé, à compter de 2015, la gestion du lycée Saint-Exupéry, établissement public local d’enseignement accueillant 1 700 élèves du secondaire et du supérieur dans le 15e arrondissement de Marseille, classé en zone « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+).

Dans son rapport la chambre relève « l’insuffisante présence des représentants des collectivités dans les instances de gouvernance. » La juridiction constate que « les comptes sont fiables, que la gestion financière de l’établissement est saine et que les indicateurs financiers sont corrects. » Et, observe que « depuis 2017, la présentation des comptes s’est améliorée. La gestion des ressources humaines et la commande publique ont aussi gagné en efficience. »

Rapport d’observations définitives sur la gestion du lycée Saint-Exupéry à Marseille, à partir de l’exercice 2015 et suivants : ICI



