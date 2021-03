Alpes-maritimes. Chantier Enedis de Castagniers, les derniers supports de la plaine du Var déposés

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Alpes-maritimes. Chantier Enedis de Castagniers, les derniers supports de (...)

Le chantier Enedis de Castagniers était loin d’être anodin : 48 poteaux et 5 kms de réseau aérien déposés à l’aide d’une nacelle élévatrice et d’une grue motorisée… C’est maintenant chose faite. Ce dispositif s’inscrit également dans le cadre de deux partenariats engagés par Enedis avec le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin (Smiage) et la Ligue de Protection Oiseaux.

Dépose du dernier poteau sur le chantier de Castagniers ©Enedis

Le chantier réalisé en coordination avec le Smiage représente un budget de 900 K€ et rentre dans le scope des travaux de protection contre les inondations. Cette collaboration avait donc une dimension sécuritaire importante et permettait également une facilité d’exploitation des systèmes d’endiguement tout en intégrant les ouvrages d’Enedis nécessaires à la distribution d’électricité.

Pour Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes et président du Smiage, la coordination des différentes parties était un point essentiel : « En déposant ce poteau électrique de manière exemplaire, les équipes Enedis nous ont fait une belle démonstration de leur savoir-faire. Je tiens à souligner la parfaite collaboration d’Enedis et du Smiage (…) Ensemble, nous avons su travailler en synergie et additionner nos compétences. Une belle complémentarité que je tiens à saluer. »

Un travail d’équipe nécessaire pour la réussite du chantier

Une idée totalement partagée par Eric Debanne, adjoint à la Directrice territoriale d’Enedis Alpes-Maritimes : « Ces travaux ont nécessité un travail commun entre Enedis en Côte d’Azur et le Smiage qui, au même moment, réalisait des manœuvres pour sécuriser les berges du Var. Ce chantier de grande envergure répond à un triple objectif : enfouir les lignes pour assurer une meilleure qualité de fourniture d’électricité, protéger l’avifaune du risque d’électrisation et améliorer l’esthétique des lieux. »

Protéger les oiseaux de la vallée

En effet, ce programme intègre un protocole de partenariat entre le fournisseur d’énergie et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Concrètement, l’enfouissement des lignes est une alternative efficace pour la protection des populations d’oiseaux de la vallée. Pour le plus bonheur de Jean-François Spinelli, maire de Castagniers : « cette opération est bénéfique pour la commune ! Retirer ces poteaux permet non seulement d’embellir le paysage mais aussi de protéger l’avifaune... »

