Christian Estrosi à la rencontre des étudiants

Christian Estrosi échange avec Toihir Mmadi, étudiant en troisième année de Lettres, originaire de Mayotte. ©Ville de Nice/ Julien Véran

« Avec ce plan ambitieux, nous amplifions nos actions auprès des jeunes. Nous leur apportons des réponses concrètes et pérennes aux problématiques qu’ils rencontrent. Nous leur donnons des perspectives positives et de l’espérance. Nous les soutenons, particulièrement en cette période de crise sanitaire, dans leur parcours d’apprentissage et d’études afin qu’ils construisent leur vie future dans des conditions sereines », déclare Christian Estrosi. qui rappelle que ce plan, élaboré par la ville de Nice et ses partenaires (Université Côte d’Azur, CROUS Nice-Toulon, associations étudiantes…) vise notamment à développer les aides alimentaires, améliorer la santé physique et mentale des jeunes, soutenir leur pouvoir d’achat, favoriser leur accès au logement et au transport, et valoriser leur engagement citoyen.

accompagnement des étudiants dans leur quotidien, vers l’autonomie

Une délibération a été présentée au Conseil municipal du 29 janvier 2021. Ce plan consiste en un accompagnement des étudiants dans leur quotidien, vers l’autonomie, par le renforcement des dispositifs d’accueil, d’information, d’accès à la restauration, au logement, aux transports, à la santé, aux jobs étudiants et par la construction de partenariats favorisant l’accès à l’enseignement supérieur, à l’apprentissage et à l’emploi. Les actions conjoncturelles et structurelles de ce plan répondent aux enjeux de la crise sanitaire, proposent d’aller plus loin et de traiter les problématiques de fond.

Emploi : compte tenu de la hausse de la précarité des étudiants notamment privés d’emplois leur permettant de subvenir à leurs besoins, la ville de Nice souhaite leur proposer des vacations au sein des collectivités dénommée « réserve étudiante ».

Face à l’accroissement de l’activité liée à la crise sanitaire, les étudiants peuvent soutenir l’action des collectivités et participer à des missions d’intérêt général dans des contextes de crise sanitaire ou d’urgence. Ils effectueront des missions comme du soutien logistique, téléphonique, de l’accueil ou tout autre mission. Ces vacations d’intérêt général Covid pourront être complémentaires aux vacations déjà effectuées au sein des services publics (surveillance de cantine, de stade etc.).

création d’un premier restaurant solidaire

Restauration : création d’un premier restaurant solidaire, dédié aux étudiants, qui sera géré par l’association étudiante Face 06 et dont l’ouverture est prévue au 1er trimestre 2021.

Logement : Le logement des jeunes et plus particulièrement celui des étudiants est une thématique intégrée dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) métropolitain. Pour rappel : le territoire compte près de 3 730 logements étudiants (CROUS et bailleurs sociaux), hors logements étudiants privés. Depuis 2008, 1 250 logements sociaux étudiants ont été livrés ou sont en cours étude, et 946 ont été réhabilités. Il est notamment à noter la création d’un Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) à compter de ce mois de février 2021. Un point d’accueil logement spécifique pour les jeunes sera ouvert à la Maison de l’Habitant. Ce point d’accueil proposera aux jeunes de 18 à 30 ans, ayant des difficultés d’accès au logement et ce, quelle que soit leur situation socioprofessionnelle et personnelle, des conseils, de l’information, un lien vers les partenaires, un accompagnement ...

Promouvoir et créer de modes de logements alternatifs

La Ville entend également promouvoir et créer de modes de logements alternatifs en complément des dispositifs de logements en résidences universitaires. Elle souhaite promouvoir d’autres modes de logement propices à rompre l’isolement à la fois des jeunes et des séniors, notamment la cohabitation intergénérationnelle et l’amorce d’un programme de colocation solidaire permettant aux jeunes d’accéder à un logement social en échange d’une implication dans la construction de projets responsables au sein d’un quartier.

Mise en place de la gratuité des transports publics le week-end, pour les personnes âgées entre 18 et 25 ans

En matière de transports la Métropole Nice Côte d’Azur qui définit les tarifs de son réseau de transports urbains Lignes d’Azur en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, travaille sur la mise en place de la gratuité des transports publics le week-end, pour les personnes âgées entre 18 et 25 ans pour favoriser les déplacements en transports en commun.

Concernant la santé : il s’agit de faire face à la détresse des jeunes et d’assurer une meilleure prise en charge de leurs difficultés liées à la Covid-19. Dans ce cadre la ville de Nice ouvre, dès ce lundi 8 février, une ligne téléphonique d’écoute psychologique dédiée aux étudiants et aux jeunes qui vivent mal cette période d’isolement. Celle-ci est organisée par le CCAS de Nice (service de l’Escale) en lien avec une équipe d’une dizaine de psychologues spécialisés dans l’écoute des jeunes autour de Eléonore Brocq, psychologue au CHU.

• Un numéro dédié : 04.97.13.46.46.

• Une ligne disponible de 13h à 18h, du lundi au vendredi.

• Un mail : cellule.psychologiquejeunes@ccas-nice.fr

• Un Rendez-vous en moins de 48h

Valoriser la jeunesse et son engagement citoyen

La ville de Nice a également à cœur de valoriser la jeunesse et son engagement citoyen, à travers le soutien d’actions solidaires et éco-responsables initiées par le tissu associatif et les jeunes. Et, dès le mois mars 2020, la ville de Nice a renforcé ses actions en faveur des étudiants en difficulté. En complément des actions portées par Université Côte d’Azur et le Crous, la Ville a initié des actions d’aides et d’accompagnement en faveur des étudiants. Ainsi, dès le 1er confinement, la Ville et l’Université ont apporté leur soutien aux étudiants afin de leur permettre de poursuivre leur cursus à distance dans les meilleures conditions possibles par la fourniture d’ordinateurs, de clés 4 G, le prêt longue durée d’ordinateurs (près de 300 étudiants concernés) ou encore l’abonnement pour les étudiants sourds ou malentendants à une application numérique sous-titrant en temps réel les cours à distance.

La Ville a soutenu financièrement les associations étudiantes mobilisées pendant cette période et qui se sont illustrées en mettant en place des dispositifs de solidarité telles que la livraison des courses au domicile des séniors, la création d’une hotline permettant d’assurer un soutien psychologique et un relais d’information à tous les étudiants, en plus de la diffusion quotidienne des informations relatives à la situation sanitaire via les réseaux sociaux.

Elle a offert et distribué plus de 200 paniers de produits frais/ semaine, confectionnés pour la plupart par la cuisine centrale de la Ville de Nice, dans les résidences universitaires du Crous de mars à juin 2020. Puis, près de 1 500 colis de denrées alimentaires, ont été distribués aux étudiants lors du 2ème confinement (novembre et décembre 2020). Des groupes de travail entre services municipaux, associations de quartiers et étudiantes pour répondre de manière plus efficace aux besoins de la population ont vu le jour.

