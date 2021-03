Appel à Manifestation d’Intérêt. En soutien à la culture Christian Estrosi reconduit ’Mon été à Nice’...

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Appel à Manifestation d’Intérêt. En soutien à la culture Christian Estrosi (...)

Mis à mal par les restrictions sanitaires strictes, le secteur de la culture traverse une période très sombre. Désireux de ne surtout pas abandonner les artistes, intermittents, entrepreneurs du spectacle et associations culturelles de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole, a décidé de reconduire l’opération « Mon été à Nice ».



Christian Estrosi rappelle : « En 2020, cet événement avait réuni 55 000 spectateurs autour de 350 manifestations organisées dans le respect des règles sanitaires aux côtés des acteurs de la culture, du spectacle et de l’animation. Cette programmation a été la démonstration du talent et de la force de nos acteurs culturels qui ont proposé d’aller au-devant de tous les publics en innovant et en investissant l’espace public comme jamais. Aujourd’hui nous devons poursuivre nos efforts pour soutenir le secteur culturel et continuer à proposer des événements de qualité malgré la crise que nous traversons ».

Construire un programme ambitieux et de qualité professionnelle

Dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 25 avril à minuit, la ville de Nice lance un appel à manifestation d’intérêt pour imaginer des animations sur des espaces publics divers, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. « Ensemble nous construirons un programme ambitieux et de qualité professionnelle à découvrir du 21 juin au 20 septembre 2021 sur les espaces publics du territoire », ajoute Christian Estrosi.

Artistes locaux et professionnels de l’événementiel, du spectacle, de la culture et du patrimoine sont invités à présenter des projets et des animations organisés sur les espaces publics extérieurs de la ville (rues, places, parvis, squares et jardins…), ainsi que les espaces extérieurs de certains établissements culturels (Mamac, Musée Matisse, Musée Masséna, Le 109…). L’Opéra et le TNN déploieront des trésors d’imagination pour des propositions inédites. Bien évidemment, dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur.

Un événement riche mettant la culture sur le devant de la scène… extérieure

Au niveau des attentes, les projets artistiques et culturels doivent toucher les publics de tous âges. Ils peuvent prendre toutes formes d’expression (danse, musique, chant, théâtre, cirque, saynètes...) de tous registres esthétiques et formes de représentations. En lien avec les établissements culturels, une attention particulière sera portée aux propositions ayant trait avec la programmation des lieux et permettant la valorisation des espaces extérieurs. Des actions de médiation autour du projet, ou l’intervention de conférenciers/conférencières, dans le cas d’une diffusion dans un lieu présentant un intérêt patrimonial, pourront être proposées par les candidats.

En fonction des projets retenus, la Municipalité organisera un programme cohérent d’animations et de représentations et veillera à assurer une répartition géographique des animations sur plusieurs sites du territoire. De plus, un financement sera assuré pour les projets retenus, ainsi qu’un accompagnement sanitaire respectant des distances et gestes barrières pour le bon déroulement de chaque événement. Intéressé ? Déposez votre dossier avant le 25 avril 2021 à minuit sur moneteanice.fr.

