Christian Mabboux (Medef Sud) élu président du Conseil d’administration de l’Urssaf PACA

Accueil > Provence > Economie > Christian Mabboux (Medef Sud) élu président du Conseil d’administration de (...)

Christian Mabboux, le nouveau président de l’Urssaf Paca © D.R

Philippe Korcia souhaitant se concentrer sur ses missions à la présidence de l’Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13), les vingt membres du Conseil d’administration de l’Urssaf Paca ont procédé à l’élection de son successeur pour l’actuelle mandature (jusqu’en janvier 2022). Christian Mabboux, président nouvellement élu, est engagé au sein de l’Urssaf depuis une dizaine d’années. Il est président du Conseil départemental de l’Urssaf des Hautes-Alpes et est élu à la Commission de recours amiable (CRA) ainsi qu’à la Commission des marchés de

l’instance régionale.

Christian Mabboux est directeur général de Prenot-Guinard depuis 2006

Professionnel de la distribution de produits alimentaires depuis plus de quarante ans, Christian Mabboux est directeur général de Prenot-Guinard depuis 2006. L’entreprise, membre du réseau Krill pour les Alpes et la Méditerranée, distribue des matières premières destinées à la fourniture des restaurants indépendants ou de chaînes, des restaurants scolaires, hospitaliers ou d’entreprises, ainsi que pour tous les établissements de snacking, ventes au comptoir et toutes les nouvelles formes de restauration. Christian Mabboux est par ailleurs membre du bureau et du Conseil d’administration de l’Union Pour l’Entreprise des Hautes-Alpes (UPE 05). Rappelons que le Conseil d’administration de l’Urssaf Paca dispose de l’ensemble des pouvoirs de gestion définis par le code de la Sécurité sociale. Il oriente l’activité de l’Urssaf, en vote les budgets et en approuve les comptes annuels. Il est composé de 8 représentants des salariés, 8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants, 4 personnes qualifiées, 1 représentant de l’instance régionale de la Protection sociale des travailleurs indépendants et 3 représentants du personnel.

Yvon Grosso, président du Medef Sud, déclare : « Je salue le bon travail réalisé durant ces trois ans par Philippe Korcia à la présidence de l’Urssaf Paca. Il a su dynamiser le fonctionnement d’une instance qui s’est retrouvée en première ligne du soutien aux entreprises en pleine pandémie. Compte-tenu de son expérience au sein de l’organisation, je suis sûr que Christian Mabboux, que je félicite vivement pour son élection, saura assurer la continuité et faire face aux nouveaux défis que l’Urssaf doit relever dans un contexte particulier. C’est un entrepreneur engagé de longue date qui connaît parfaitement les enjeux du terrain. Je lui souhaite tous mes vœux de réussite dans ce nouvel engagement. »

Christian Mabboux, le président de l’Urssaf Paca nouvellement élu, remercie

l’ensemble des administrateurs -représentants des salariés et des employeurs- « pour leur confiance et salue mon prédécesseur, Philippe Korcia. Conscient de la tâche qui m’attend, je m’attèlerai, avec la direction régionale, à simplifier le fonctionnement de l’Urssaf. Notre organisation sera à l’écoute des spécificités de chaque territoire et de chaque secteur d’activité pour accompagner, du mieux possible, les entreprises en grande difficulté. Les mois qui se sont écoulés ont été difficiles pour nombre d’entre elles. Les mois à venir promettent également leur lot de complications. Les élus et les équipes de l’URSSAF PACA seront à vos côtés ! »

La rédaction