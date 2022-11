Christophe Castaner élu président du Conseil de surveillance du port de Marseille- Fos

Accueil > Aix Marseille > Economie > Christophe Castaner élu président du Conseil de surveillance du port de (...)

Christophe Castaner, président du Conseil de surveillance du Port de Marseille Fos ©Destimed/MB

A l’issue de la séance, Christophe Castaner devait déclarer : « Au moment de prendre ces fonctions, je voudrais avoir une pensée pour Jean-Marc Forneri dont je sais combien son engagement pour le Port était une fierté. Je tiens aussi à remercier Elisabeth Ayrault qui a assuré avec brio et patience, depuis près de deux ans, l’intérim de la Présidence du Conseil. J’ai la chance de prendre la Présidence à une période charnière pour le Grand port maritime de Marseille dont les importantes transitions énergétique, écologique et numérique sont encore à l’œuvre. Comme élu local, comme vice-président du Conseil Régional pendant 8 ans, en charge notamment des politiques d’aménagement du territoire et des affaires européennes, j’ai toujours pu prendre le pouls du rôle clef du Port pour l’économie de notre Région mais aussi de notre Pays ».

« Mes premiers pas comme Président du Conseil de Surveillance, poursuit-il, me conduiront tout naturellement vers ses acteurs, au premier chef les salariés du Port et puis tous ceux qui font la communauté portuaire de Marseille Fos, ses partenaires institutionnels et publics. J’aborde ma mandature avec humilité face à l’ampleur des transformations en cours et à venir. Avec l’ensemble des membres du Conseil, nous nous attacherons à faire du port de Marseille Fos une institution encore plus apte à relever les défis environnementaux et socio-économiques, un Port "en grand", dont la vocation est de devenir la tête de pont de l’axe Rhône Saône ».

Les orientations stratégiques du port de Marseille Fos

Christophe Castaner précise : « Avec les membres du Conseil de surveillance nous porterons les orientations stratégiques et les objectifs du Port pour devenir un port vert au service de l’économie bleue. Il s’agit de concilier excellence environnementale, compétitivité et attractivité économique »

Quatre orientations stratégiques guident l’ensemble des actions entreprises :

• Redynamisation industrielle et innovation énergétique : le Port vecteur de la transition énergétique.

Le port de Marseille Fos a amorcé sa transition énergétique depuis plus de dix ans. Elle se traduit par des réalisations concrètes, telles que le branchement électrique des navires à quai, l’implantation de pilotes industriels d’économie circulaire ou de production d’énergie verte.

• Transition numérique et nouvelles technologies : Le French smart port in Med.

L’importance de l’économie portuaire dans le système métropolitain et l’intégration du numérique dans les systèmes logistiques et portuaires incitent le port de Marseille Fos à développer davantage le recours aux nouvelles technologies pour assurer sa compétitivité et son attractivité. La démarche smart port est déjà engagée, elle prouve la volonté du port de Marseille Fos de réunir les acteurs publics, institutionnels, start-up, grands groupes pour faire du port de Marseille Fos un véritable terrain d’innovation.

• Une place portuaire compétitive : Marseille Fos, un port au service de ses clients

Le port de Marseille Fos affiche une croissance constante depuis dix ans et entend se hisser au premier plan de la scène maritime mondiale en tant que porte d’entrée du sud de l’Europe. Le port de Marseille Fos déploie une stratégie marketing et commerciale offensive sur l’ensemble de ses filières avec une attention particulière sur celles qui offrent le plus de potentiel en matière de trafics, de revenus, d’emplois et de rayonnement. Cette stratégie s’appuie sur une attention constante de son environnement naturel et sur une écoute de ses partenaires institutionnels et associatifs.

• Valorisation des compétences de la place portuaire : Marseille Fos, un port d’experts.

Pour réussir les transitions économiques, numériques et écologiques, une mise en adéquation des compétences internes du Port se révèle être un enjeu central. Face aux difficultés de recrutement sur des métiers d’avenir, ou qui se perdent en France, la place portuaire mène une stratégie volontariste pour s’adapter aux évolutions. Le port de Marseille Fos étudie chaque projet sous le prisme des compétences nécessaires à leur réussite.

« Au côté d’Hervé Martel et du directoire, je porterai cette ambition pour défendre l’identité du Port, de Marseille à Port Saint Louis du Rhône, sans jamais renoncer à son ambition industrielle et maritime, à sa vivante ouverture sur la Méditerranée, à sa culture si vivace qui en fait un lieu unique où l’on doit construire dans le dialogue social avec les personnels et leurs représentants. Enfin c’est en lien évidemment avec le gouvernement et les élus locaux que nous pourrons porter cette ambition. Le Président de la République a fixé un cap pour notre territoire, pour le Port, pour l’axe Méditerranée-Rhône-Saône, pour une ambition environnementale à réinventer et je sais que nous pouvons tous nous rassembler dans cette direction. Je souhaite un port de Marseille Fos en grand », conclut Christophe Castaner.

La rédaction

A savoir Le port autonome de Marseille est officiellement devenu le grand port maritime de Marseille (GPMM) le 9 octobre 2008. La Direction du port est confiée depuis à un Directoire, composé à ce jour de 4 membres, sous le contrôle du Conseil de surveillance qui compte 18 membres. Le Conseil de développement compte 40 membres représentant les milieux professionnels, sociaux et associatifs, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, concerné par le GPMM.

Christophe Castaner, président du Conseil de surveillance du port de Marseille Fos

Christophe Castaner a une double formation en droit des affaires internationales et en criminologie d’Aix Marseille Université. Il a été le parrain de la promotion 2018/2019 de l’institut de droit des Affaires d’Aix-en-Provence. Il a débuté sa carrière à la direction juridique de la première banque française. Il la poursuivra à la direction générale de la ville d’Avignon. Il fut aussi collaborateur de cabinet pendant les 5

années des gouvernements de Lionel Jospin. Élu maire de Forcalquier (04) 3 fois, vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il a été au fil de ses 2 mandats, responsable de l’aménagement du territoire puis de l’emploi et de l’économie. Élu Député en 2012, il sera Porte-Parole du Gouvernement d’Édouard Philippe, ministre en charge des relations avec le Parlement et ministre de l’Intérieur. Il fut ensuite Président du groupe majoritaire à l’Assemblée Nationale. Il est aujourd’hui Président de la SA Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc.

A propos du port de Marseille-Fos

Acteur majeur du commerce international, le port de Marseille Fos accueille chaque année, près de 10 000 navires, traite 80 millions de tonnes de marchandises et aménage 10 400 hectares dans une démarche d’excellence environnementale. Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, le port de Marseille Fos dispose d’espaces et d’infrastructures pour accueillir des activités maritimes, logistiques et industrielles. Il est capable de traiter un panel d’activités important allant de l’import à l’export de marchandises de tout type (vracs liquides, conteneurs, minerais, produits alimentaires, …). Le port dispose de plateformes logistiques d’envergure accueillant des acteurs internationaux qui alimentent les marchés français et européens. Les activités industrielles telles que le raffinage, la sidérurgie, ou encore l’industrie chimique et la réparation navale avec notamment la “forme 10” troisième plus grande du monde, illustrent la diversité de l’écosystème portuaire. Le port de Marseille Fos répond également aux standards internationaux requis pour les activités de passagers, croisière et ferries. Le port de Marseille Fos place l’excellence

environnementale au cœur de sa stratégie. Il mise sur une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. Il agit pour réduire considérablement l’impact des activités maritimes sur la qualité de l’air par la connexion électrique des navires à quai ou l’avitaillement au GNL.