Cinéma. Jérôme Commandeur présente au Cézanne d’Aix-en-Provence son film ’Irréductible’

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, incarné par Jérôme Commandeur lui-même est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

« J’ai fait un casting de spectateur »

Jérôme Commandeur devant le public du Cézanne d’Aix : "J’ai toujours le Splendid dans un coin de ma tête" (Photo Francine Rizzon)

La suite c’est un film qui intitulé « Irréductible » est un reprise de « Quo Vado » une comédie italienne réalisée par Gennaro Nunziante et qui fut un immense succès dans son pays avec plus de dix millions de spectateurs à ce jour. « J’ai vu ce film à sa sortie et très vite j’ai souhaité l’adapter en rapprochant cette histoire très italienne des préoccupations françaises qui sont dans notre air du temps actuel », raconte Jérôme Commandeur en présentant son film en avant-première au Cézanne.

Ancrée en 2022 l’action qui, dans sa version originale, se déployait vers 2012-2013 parle avec humour et justesse du rapport aux femmes, de la mixité, des questions environnementales par le biais d’une comédie où le réalisme de départ laisse la place à la poésie et une ironie jamais méchante. Friand des questions des Aixois présents dans la salle et tous conquis par la drôlerie, l’énergie, et la force visuelle du film (un spectateur a même souligné la qualité de la lumière et le traitement réservé aux images), Jérôme Commandeur a répondu sur le même ton que l’on trouve dans le film. « Qui a écrit les dialogues ? C’est moi...c’est mon métier » (rires). Ou encore « Comment s’est passée la scène avec l’ours ? » « Il vous embrasse et il m’a dit qu’il voulait continuer au cinéma », répond le réalisateur qui interrogé sur ce qu’il préférait faire entre jouer, faire des one man show, réaliser des films a précisé sur le ton de la confidence : « Le dénominateur commun, c’est vous. Mon métier en plusieurs dimensions je le conçois comme m’offrant la possibilité de rencontrer les gens. »

Déclaration d’amour de Depardieu à la France

Conçu comme un voyage (on saute d’un pays à l’autre, avec escale en tribu d’Amazonie) lui permettant de brosser le portrait d’un déclassé social et de proposer des styles variés pour mieux raconter son histoire « Irréductible » offre aux interprètes des scènes explosives d’anthologie. Louant le travail de Laetitia Dosch, idéale dans le rôle d’Eva, la fiancée de Vincent en Antarticque Jérôme Commandeur est longuement revenu sur la performance de Gérard Depardieu très émouvant dans un monologue où son personnage déclare son amour pour la France. « Cet homme est un génie et dans cette scène il nous parle au final de nous. On a fait plusieurs prises mais on a gardé la première », explique-t-il. Il ajoute : « J’ai toujours le Splendid dans un coin de ma tête » citant de Gaulle « Atteignez les sommets, il y a moins de monde », Jérôme Commandeur a redit sa joie d’avoir fait tourner Christian Clavier « C’est la première fois qu’ il interprétait un homme de gauche. C’était une découverte pour lui...Il n’avait peut-être jamais vu autant de personnages de syndicalistes du rail. » (rires). Il a également insisté sur le jeu de Valérie Lemercier qui justement évoque les attaques d’ours auxquelles Vincent sera peut-être confronté, et Gérard Darmon impayable (c’est le cas de le dire) en ministre chargé de dégraisser le mamouth de la fonction publique, en virant les gens. Concluant sur ce chapitre, il précise : « J’ai fait un casting de spectateur ». Jérôme Commandeur lui même excellent en Vincent très héros de comédies sociales italiennes, a tenu son pari, et sa caméra droit dans ses bottes. Et du coup « Irréductible » est...irrésistible.

Jean-Rémi BARLAND

Sortie en salles le 29 juin 2022