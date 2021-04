Téléthon 2020 : Cinq millions d’euros récoltés en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Méditerranée > Rive Sud > Téléthon 2020 : Cinq millions d’euros récoltés en Provence-Alpes-Côte (...)

On connaît maintenant le résultat final du Téléthon 2020. Malgré la crise sanitaire et les contraintes imposées, pas moins de 77 millions d’euros ont été récoltés. Un résultat obtenu grâce à la générosité des donateurs, à la créativité et la combativité des bénévoles et des partenaires qui, mobilisés autrement, ont réalisé une collecte inattendue sur l’ensemble du territoire français.

Pour Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, ce chiffre montre toute la solidarité des Français et leur attachement pour une cause entamée il y a maintenant 35 ans. « Alors que les restrictions sanitaires liées à l’épidémie empêchaient l’organisation, sous leur forme traditionnelle, de 90% des animations Téléthon, nos bénévoles ont déployé une incroyable créativité pour réussir ce Téléthon. Ils ont notamment transformé les repas festifs habituellement partagés dans des salles des fêtes, en drives XXL. Ainsi, ils ont collecté plus de 12 millions d’euros, soit plus d’un tiers de la collecte habituelle sur le terrain ! »

Un succès qui restera dans les mémoires

La présidente exprime une pensée particulière « pour ceux qui tenaient à être au rendez-vous mais qui en ont été empêchés et à qui je dédie aussi ce résultat exceptionnel. Je veux dire à nos bénévoles #TropFort à quel point je suis fière d’eux et les remercier du fond du cœur. Un grand merci à partager avec les donateurs, plus nombreux cette année à nous rejoindre, avec les artistes, notamment notre parrain Matt Pokora, avec les partenaires, animateurs et équipes de France Télévisions... tous ceux qui ont contribué à faire de ce Téléthon inédit, un succès qui restera dans les mémoires. »

Pour l’occasion, les équipes de France Télévisions ont offert un grand spectacle en direct, alliant témoignages de familles et de chercheurs, performances live de 30 artistes, animateurs sur le terrain à la rencontre des bénévoles, tous masqués et à bonne distance bien sûr. Et comme il faut toujours être en capacité de se renouveler, nouvelles initiatives ont été déployées avec succès sur internet, comme la Grande Tombola du Téléthon organisée par Stars Solidaires qui a permis de collecter plus de 2 millions d’euros.

Une collecte nouvelle version au cœur de la crise sanitaire

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, pas moins de 4,6 millions d’euros vont permettre à la science de progresser et à des malades de voir leur quotidien s’améliorer. Dans tous les cas, les bénévoles ont dû faire preuve d’initiative pour se réinventer sans un contexte peu propice à un tel rendez-vous. « Dans les Bouches du Rhône, si nous n’avons pas vécu un Téléthon comme tous les autres, les bénévoles étaient tout de même au rendez-vous. Et s’il y avait moins d’animations que d’ordinaire, celles qui se sont maintenues se sont passées dans la joie et avec un certain engouement. Les bénévoles ont su faire preuve d’inventivité, et d’adaptabilité même lorsqu’il a fallu tout réinventer la veille pour le lendemain. Si j’ai un message à délivrer pour l’édition 2021 c’est rejoignez-nous et, faisons briller le Téléthon 2021 de 1 000 couleurs », explique Corinne Corfdir, Coordinatrice du Téléthon des Bouches-du-Rhône secteur Aix-en-Provence.

Un avis partagé par Gilles Tireau, du Var : « On peut dire que si le Téléthon a pris un départ timide c’est parce que les bénévoles ne savaient pas comment ils allaient s’organiser sur le terrain. Mais, la pandémie nous a appris beaucoup de choses, notamment à innover avec de nouvelles formes d’animations ou de nouvelles organisations. D’ailleurs, des organisateurs sont déjà dans les starting-blocks et ont envie de faire du Téléthon 2021 une édition particulièrement réussie ! C’est parfois dans l’adversité que naissent d’excellentes choses, conservons le meilleur pour 2021. »

Après l’heure du bilan, vient celle de l’avenir. Le Téléthon 2021 est déjà en cours de construction avec France Télévisions. Croisons les doigts pour que les animations et, à travers elles, la convivialité et le plaisir de se retrouver, puissent de nouveau briller partout en France les 3 et 4 décembre prochain.

