Cinturion et le port de Marseille Fos annoncent l’arrivée du câble sous-marins TEAS dans l’enceinte portuaire

Signature d’une convention de concession de droits d’utilisation des infrastructures d’atterrage de câbles sous-marins entre le port de Marseille Fos et Cinturion, conseillé par Eversheds Sutherland. Cinturion, fournisseur mondial de réseaux de fibres optiques, va atterrer un réseau international de câbles de télécommunication sous-marins et terrestres en provenance de Bombay dans l’enceinte du port de Marseille Fos.

La société Cinturion est un fournisseur mondial de réseaux de fibres optiques utilisant à la fois des systèmes de câbles sous-marins dernière génération et des moyens terrestres mettant en œuvre les dernières technologies de connectivité et de sécurisation. Adressant les segments de connexion mondiaux impliquant prioritairement les marchés vierges ou mal desservis, ils fournissent des solutions sécurisées, fiables et de haute capacité avec les technologies optiques les plus modernes à destination des fournisseurs de contenu, des opérateurs, des médias, de la recherche et de l’éducation et ainsi que des industries des jeux en ligne. Cinturion a développé le système Trans Europe Asia (TEAS), une nouvelle génération d’infrastructure de transport de données qui répondra aux besoins en croissance très rapide des échanges de données entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Inde.

Eversheds Sutherland conseillait Cinturion dans le cadre de la négociation d’une des premières conventions de concession de droits d’utilisation des infrastructures du port de Marseille Fos permettant l’accueil des câbles de télécommunication et la fourniture de prestations de services de maintenance associées. L’objet de cette convention est de permettre à la société Cinturion de faire atterrir un réseau international de câbles de télécommunication (TEAS) sous-marins et terrestres en provenance de Bombay dans des infrastructures sous-marines prévues à cet effet par le port de Marseille Fos.

Avec la signature de cette convention, le port de Marseille Fos concrétise sa stratégie de développement économique en devenant une porte d’accès numérique internationale. Le port de Marseille Fos propose une infrastructure d’atterrage intelligente et fiable pour les câbles sous-marins de télécommunications dotée dans sa première phase de 6 fourreaux et capable d’accueillir 5 câbles. Cette infrastructure prête à l’emploi et pratique connecte les câbles acheminés vers Marseille en provenance du monde entier, aux écosystèmes numériques marseillais et européens. Avec cette nouvelle interface, le port de Marseille Fos permet à la cité phocéenne de viser le top 5 des hubs numériques mondiaux. En plus de la performance de ses installations, le port de Marseille Fos offre un haut niveau de sécurité aux opérateurs.

« Le port de Marseille Fos joue son rôle de catalyseur pour le développement économique et numérique du territoire au service de la stratégie nationale d’accélération pour le Cloud de la France. L’expertise du Port est de gérer des flux internationaux. Après les vracs, les marchandises, la donnée devient un nouveau flux logistique stratégique. Nous sommes ravis d’accueillir Cinturion dans l’enceinte portuaire, qui représente un nouveau partenaire de premier rang » déclare Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos.

L’équipe d’Eversheds Sutherland était composée de Jacques Bouillon, associé en financement de projets, Cristina Audran-Proca, counsel en corporate, Alix Boudin-Gilles, collaboratrice en financement de projets, Ted Cominos, associé en M&A et Eric Knai, associé en M&A.

