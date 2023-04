Cité Judiciaire : Le Barreau de Marseille et des représentants du monde économique prennent acte du lancement de la concertation.

Accueil > Aix Marseille > Justice > Cité Judiciaire : Le Barreau de Marseille et des représentants du monde (...)

Avocats et monde économique unis pour défendre la place du Palais de justice en centre-ville (Photo Sophie Vernet)

Les signataires rappellent via un communiqué : « Le Barreau de Marseille et le monde économique ont tenu le 19 avril dernier une conférence de presse pour exprimer avec force l’impérieuse nécessité, symbolique et économique, de voir la Cité Judiciaire rester dans le cœur de la ville de Marseille. »

Il précisent : « Délocaliser cette activité historiquement implantée dans l’hypercentre, c’est voir mourir tout un quartier intimement lié à l’activité du Palais de Justice, lieu emblématique qui participe à l’attractivité du centre-ville marseillais. Cette conférence de presse avait été l’occasion de dénoncer la méthode imposant aux Marseillaises et Marseillais un projet depuis Paris sans concertation préalable avec les acteurs locaux et de demander officiellement et collectivement l’organisation d’une table ronde. »

Les signataires indiquent prendre acte des déclarations du ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti -tenues dans le cadre d’une interview publiée par le journal La Provence dans son édition datée du mardi 25 avril 2023- au cours de laquelle il annonce le lancement d’une concertation locale sous l’égide du préfet de Région Christophe Mirmand.

Ils saluent cette proposition, toujours dans le communiqué et réclament « une réelle concertation permettant aux différentes parties concernées par l’avenir du centre-ville d’objectiver et mettre en perspective tous les tenants et aboutissants du dossier pour conduire à une décision éclairée et avisée. Nous demandons à ce que cette réunion de concertation se tienne dans les plus brefs délais. La Cité Judiciaire doit rester dans le centre-ville de Marseille ; une conviction partagée par l’ensemble des acteurs impliqués ».

La rédaction