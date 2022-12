Club ’Eco for Sud’ de la CPME Sud : Le préfet de région, Christophe Mirmand répond aux interrogations des TPE-PME

Accueil > Provence > Economie > Club ’Eco for Sud’ de la CPME Sud : Le préfet de région, (...)

Le Club "Eco for Sud"

C’est en 2019 que la CPME Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a officiellement lancé son Club « Eco for Sud ». Un club qui, comme le précise Alain Gargani, son président « est avant tout un Club d’action. Composé de l’ensemble des acteurs économiques de la Région, Fédérations professionnelles, Directions régionales d’entreprises privées, Institutions publiques, il est né de la volonté de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis économiques de notre Région ». Depuis la dynamique se poursuit et Eco for Sud vient de recevoir le Préfet de région, Christophe Mirmand, qui s’est prêté au jeu des questions réponses avec les représentants du monde économique. Alain Gargani, plante le décor, en évoquant les inquiétudes des TPE/PME face à l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières, la baisse du pouvoir d’achat, le remboursement du PGE, les difficultés à recruter...

Quand on écoute les banques tout va bien

Alain Gargani réaffirme à ce propos le soutien de son organisation à la création d’un titre de séjour métiers en tension le dividende salarié : « Nous sommes contre ce dividende ce qui ne veut pas dire que nous soyons contre une meilleure répartition des richesses, sur le modèle de la prime Macron ». Il ajoute, en direction du représentant de l’État : « L’objectif aujourd’hui c’est que vous puissiez faire remonter nos interrogations, nos inquiétudes, ce que vivent sur le terrain nos TPE-PME ». Et de signaler : « Quand on écoute les banques tout va bien mais ce n’est pas le cas lorsque l’on écoute les TPE-PME. Il va y avoir de la casse. Pour la réduire il faudra que l’État garde sa bienveillance ».

2 800 000 voitures ont été vendues en 2019, 1 800 000 devraient l’être en 2022

Patrick Chatrieux, CNPA, évoque la situation des métiers de l’automobile : « Deux chiffres montrent la gravité de la situation : 2 800 000 voitures ont été vendues en 2019, 1 800 000 devraient l’être en 2022 ». Il ajoute : « Les zones à faible émission-mobilité nous posent problème. Tout le monde ne peux pas changer de voitures, prendre un véhicule électrique. Que va-t-il se passer ? ». (Rappelons que dans ces zones, la circulation des véhicules les plus polluants peut être limitée et la prime à la conversion peut bénéficier d’un supplément. D’ici 2025, les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir instauré une ZFE-m NDLR).

Philippe Piantoni, de la Fédération régionale du bâtiment signale pour sa part : « A l’instant T tout va bien, les mesures de rénovation énergétique portent leurs fruits mais quand on regarde devant on prend le vertige, le nombre de permis de construire chute au premier semestre 2022. Il faut faire repartir rapidement la machine ».

La fédération hospitalière privée met en avant « la quantité incroyable de déchets qui sont jetés alors que certains équipements pourraient être réutilisés ». La fédération de la propreté du Sud-Est parle des difficultés de recrutement « alors que nous faisons des efforts sur le plan des salaires puisque, en deux ans, ils auront augmenté de plus de 10% ».

Du côté du Groupement National des Indépendants Région Sud on signale : « Pour l’instant cela ne va pas trop mal mais nous sommes inquiets pour 2023 du fait de l’augmentation du coût de l’énergie, du coût de la vie, nous craignons une baisse de la clientèle », mais dès à présent, en matière d’embauche, elle alerte sur les écueils que représentent l’hébergement et la mobilité.

Une situation paradoxale

Pour Christophe Mirmand : « Nous sommes dans une situation paradoxale. Nous voyons les nuages s’accumuler du fait de la guerre en Ukraine, de l’augmentation du coût de l’énergie, du pouvoir d’achat... Mais les indicateurs économiques sont encore globalement positifs au niveau national comme régional. Et l’OCDE va dans le même sens. Si elle évoque un ralentissement en 2023 elle prévoit une reprise en 2024. Et comment ne pas noter que la situation de la France est moins dégradée que celle de certains de nos voisins, notamment la Grande-Bretagne ». Concernant l’emploi, il note que le pourcentage de chômeurs ne cesse de baisser « mais dans le même temps l’attente des employeurs n’a jamais été aussi forte ». Il insiste sur le fait que des mesures sont prises pour améliorer la situation, avec, entre autres, la création de France Travail. Concernant l’inflation il avance : « Les chiffres sont historiquement élevés mais l’inflation est deux fois moindre qu’en Grande Bretagne, grâce aux mécanismes mis en place, mais le risque de spirale inflationniste existe ».

Des coupures d’électricité brèves, organisées, conciliables avec les activités économiques

Le Préfet en vient aux risques de coupure d’électricité : « On aura à constater des coupures d’électricité dans les mois à venir. Elles seront programmées, brèves, pas de deux heures, organisées territoire par territoire, conciliables avec les activités économiques ». A propos du Bâtiment le Préfet ne cache pas qu’il s’agit du secteur pour lequel « l’État éprouve le plus d’inquiétude et nous avons dans la région une situation qui cumule toutes les difficultés ». iL PR2CISE : « Nous avons un parc de logement social très dégradé et on ne construit pas assez. C’est Euromed qui tire encore la locomotive pour répondre au mal logement ». Il ajoute que, plus largement, il importe de construire dans les communes et que ce sont celles qui le font qui bénéficieront en premier chef de dotations de l’Etat. Concernant l’emploi Christophe Mirmand signifie : « le gouvernement Castex a mis en place une réforme du chômage, les moyens de la formation sont développés, des mesures sont prises pour faciliter l’emploi des étrangers. On écoute à la préfecture les attentes des entreprises, notamment du secteur agricole ».

une filière des mobilités douces

Jean-Pierre Patou, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d’Aix-Bastia revient sur la situation des entreprises : « Nous n’avons pas encore une analyse totale des résultats des entreprises. On avait annoncé un tsunami, il n’est pas arrivé, mais il faut rester très vigilant ».

Jean-Daniel Beurnier de la CCIAMP et CCIR Sud met en exergue les entreprises du secteur des mobilités douces présentes sur le territoire métropolitain « Les évolutions que nous connaissons actuellement sont une vraie opportunité de créer sur notre territoire une filière des mobilités douces ». Il en vient à un deuxième point : « Nous allons accueillir deux événements exceptionnels : la Coupe du Monde de rugby et les JO 2024 mais sur quel aéroport cet accueil aura-t-il lieu et qu’en sera-t-il en matière de mobilité tant, faut-il le rappeler, ces événements peuvent contribuer à avoir la mobilité fluide dont nous avons besoin ».

Corinne Innesti, la présidente de la CPME 13 demande pour sa part un étalement du remboursement du PGE sur 8 à 10 ans avant de s’inquiéter de l’augmentation des impôts locaux. Le Préfet insiste sur les JO : la préparation avance bien. « Marseille va bénéficier d’une notoriété considérable. Concernant les travaux, les aménagements routiers vont être réalisés et les travaux de l’aérogare avancent suivant le calendrier établi ».

