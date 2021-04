Club de la Presse Provence Alpes du Sud : Daniel Cole et Suzanne Prez, lauréats des prix du Photojournalisme et Jeunes Reporters

Accueil > Culture > Expositions > Club de la Presse Provence Alpes du Sud : Daniel Cole et Suzanne (...)

Crédit photo : Daniel Cole File - Associated Press Photo (The Guardian)

En présence de Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI, le Club de la presse et sa présidente Elsa Charbit ont par la même occasion inauguré et donné le coup d’envoi de l’exposition de photographies sélectionnées dans le cadre du prix du Photojournalisme. Dix-neuf photographies publiées et réalisées lors d’un reportage sur le territoire de la Provence et des Alpes pendant l’année 2020 sont depuis le 6 avril à découvrir sur les grilles extérieures du Palais de la Bourse (côté Canebière), et ce jusqu’à la fin du mois de mai.

Intervention du président du jury le photographe Claude Almodovar

A travers cette exposition et le prix qui lui est rattaché, le Club de la presse entend mettre en avant et récompenser une profession en souffrance : la photographie de presse. Pour cette 3E édition, le jury était composé du créateur du prix : Claude Almodovar, photographe indépendant basé sur Marseille et diffusé par Divergence, Anne Loubet, photographe, Eric Franceschi, photographe et lauréat du prix 2019, Philippe Faner, journaliste à La Provence, Mika Biermann, écrivain et conférencier au Musée des Beaux-Arts de Marseille.

Le photographe Daniel Cole lauréat de la 3e édition du Prix de Photojournalisme

Le lauréat est pour sa photo réalisée le 26 mai 2020 au sortir du premier confinement, paru dans « The Guardian ». Daniel Cole, né en 1995, est un photojournaliste indépendant d’origine catalo-américaine basé à Marseille depuis 2019 pour l’agence « Associated Press ». Diplômé en philosophie politique à la New York University en 2017, il a débuté sa carrière comme photojournaliste à Barcelone en documentant le mouvement indépendantiste en Catalogne. Depuis son arrivée en Provence et dans la région, il a voulu se concentrer sur le développement d’une approche humaniste de la photographie dans son travail. Un chèque de 2 000 € lui a été remis.

D’autre part, et pour une 2e édtion, le Prix des Jeunes Reporters a été attribuée à Suzanne Prez, étudiante en Master 2 Journalisme à l’École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille (EJCAM). Âgée de 23 ans, elle a été récompensée pour son reportage : « A Marseille, le journalisme local pris au piège de la saga chloroquine ». Un chèque de 600 € lui a été remis. Ce prix propose à des jeunes de moins de 26 ans ayant envie d’enquêter sur l’évolution des pratiques journalistiques d’apporter leur regard à travers la remise d’un article sous la forme d’enquête, de reportage ou de portrait.

Bruno ANGELICA