Collecte nationale des Banques Alimentaires les 27, 28 et 29 novembre 2020

Accueil > Provence > Société > Collecte nationale des Banques Alimentaires les 27, 28 et 29 novembre (...)

Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône (Photo archives Destimed/ Patricia Maillé-Caire)

Se nourrir dignement, avoir accès à une alimentation de qualité, avoir le choix de manger équilibré quand le budget est serré, c’est un enjeu quotidien pour un nombre croissant de personnes dans le besoin. Cette année, la collecte revêt une importance particulière pour la Banque alimentaire « car les crises sanitaire et sociale liées au Covid-19 ont fortement impacté notre activité, avec un accroissement de plus de 50% des volumes de denrées distribuées aux associations de solidarité du département. Aussi faut-il impérativement reconstituer nos stocks pour continuer à répondre à la demande pressante des familles en situation de précarité. » Ainsi les 27, 28 et 29 novembre 2020 se tiendra la collecte nationale de la Banque alimentaire.

Un acte citoyen : le don n’est pas financier mais alimentaire

A l’occasion de leurs courses, les consommateurs pourront offrir des produits manquant le plus tels que des conserves de légumes, des conserves de poisson

(thon, sardines), de la farine, de l’huile, des légumes secs, du riz, du sucre, des aliments bébé (pots verre), ainsi que des produits d’hygiène corporelle. Les produits collectés pendant ces trois jours (denrées non périssables) viendront compléter la distribution effectuée toute l’année et « aider à compléter nos approvisionnements, en quantité mais surtout en diversité. » Ces produits seront redistribués en totalité au sein du département « afin de permettre à nos 180 associations et CCAS partenaires d’assurer un accompagnement de qualité ».

Une grande chaîne de solidarité rassemblant près de 5 000 bénévoles

200 magasins des Bouches-du-Rhône accueilleront durant ces trois journées, les 27, 28 et 29 novembre, près de 5 000 bénévoles occasionnels : familles, amis, associations partenaires, clubs service (Rotary, Lions…), jeunes d’Unis-Cité, étudiants et lycéens, nombreux autres volontaires…

Le soutien attendu et les différentes tâches proposées

La banque alimentaire fait appel à la générosité des entreprises et organismes pour la mise à disposition de camions avec hayon, avec ou sans chauffeur, pour effectuer le ramassage des produits ou aider à leur transport, ainsi qu’aux bonnes volontés des bénévoles pour aider à la distribution des sacs et collecter les produits dans un magasin proche du domicile (liste des magasins sur le site BA13), ou pour participer

au tri des denrées à l’entrepôt (Master Park, lots 17/18, 116 boulevard de la Pomme, Marseille 11e). Adresser les offres de service à collecte@banquealimentaire13.fr - Tél. 0491454000 - Plus d’infos : ba13.banquealimentaire.org