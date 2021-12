Collecte des déchets. Le maire de Marseille rappelle l’urgence d’accélérer le ramassage des ordures sur la voie publique

Accueil > Aix Marseille > Politique > Collecte des déchets. Le maire de Marseille rappelle l’urgence d’accélérer le (...)

Au titre de ses pouvoirs de police pour le maintien du bon ordre et de la salubrité sur l’espace public, Benoît Payan, maire de Marseille, a signé ce mercredi 29 décembre 2021 un nouvel arrêté municipal relatif à l’enlèvement des déchets et des ordures ménagères.

28 décembre 2021 accumulation de poubelles, Chemin de l’Argile marseille 10e © MiKa Maillé

Le maire de Marseille en appelle à nouveau à la Métropole Aix-Marseille Provence pour agir de façon urgente dans le cadre d’un effort collectif de nettoiement de la voie publique et de prévention des risques sanitaires et d’incendies.

« Cet arrêté réaffirme l’urgence de mettre fin aux troubles à l’ordre public résultant de l’amoncellement des déchets, déjà dénoncés dans l’arrêté municipal du 10 décembre 2021, et amplifiés par les risques liés aux célébrations du nouvel an et au contexte épidémique », déclare le maire de Marseille.

Au-delà des nuisances quotidiennes, l’amoncellement anormal de déchets et d’ordures ménagères sur l’espace public « représente une menace pour les Marseillaises et les Marseillais en raison du danger lié à la prolifération des nuisibles, des contaminations microbiennes et aux difficultés d’intervention des opérations de secours », insiste Benoît Payan qui rappelle : « Il est urgent et impératif de tout mettre en œuvre pour protéger les Marseillaises et les Marseillais du danger sanitaire et sécuritaire consécutif à l’amoncellement des ordures. A l’approche de la Saint Sylvestre, je demande une nouvelle fois à la Métropole Aix-Marseille Provence de mettre un terme à cette situation devenue insoutenable depuis plusieurs semaines », Benoît Payan, maire de Marseille.

La rédaction

Dans la nuit du 28 au 29 décembre les poubelles Chemin de l’Argile Marseille 10e ont brûlé mettant en danger les habitants



