Comment va le Monde ? États-Unis : Il tue deux manifestants antiracistes et... il est acquitté

Accueil > Ailleurs > Société > Comment va le Monde ? États-Unis : Il tue deux manifestants (...)

Kyle Rittenhouse a tué deux manifestants et en a blessé un autre avec une arme automatique en août 2020, en plein mouvement Black Lives Matter, à Kenosha, dans le Wisconsin.

Non coupable : les douze jurés du tribunal de Kenosha, dans le Wisconsin, ont acquitté, vendredi 19 novembre, Kyle Rittenhouse, 18 ans, un an après qu’il a abattu avec son fusil automatique AR-15 Joseph Rosenbaum, 36 ans, et Anthony Huber, 26 ans, ainsi que blessé Gaige Grosskreutz, 27 ans, lors d’émeutes dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 août 2020 à Kenosha à la suite du meurtre de Jacob Blake par la police, un homme noir de 29 ans.

Patricia MAILLÉ-CAIRE

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site