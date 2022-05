Comment va le Monde ? États-Unis : L’Oklahoma interdit l’avortement...

Accueil > Ailleurs > Politique > Comment va le Monde ? États-Unis : L’Oklahoma interdit (...)

Aux États-Unis, l’Oklahoma vient de devenir l’État possédant la réglementation la plus restrictive en matière d’interruption volontaire de grossesse. Son gouverneur, le républicain Kevin Stitt, a en effet promulgué mercredi une loi interdisant tout avortement dès la fécondation. Quid de la liberté de la Femme (A toutes fins utiles, c’est en 1848 que le féminisme est né aux États-Unis.) ; quid des viols et autres abus...? Et si les femmes faisaient la grève du sexe...