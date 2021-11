Comment va le Monde ? Le général émirati al-Raisi, accusé de torture, élu président d’Interpol

« Ahmed Nasser al-Raisi (...) a été élu au poste de président », a indiqué Interpol sur Twitter. La fonction de président est essentiellement honorifique - le vrai patron de l’organisation étant son Secrétaire général -, mais des organisations de défense des droits de l’Homme et des élus européens s’étaient opposés à l’élection de M. al-Raisi, estimant qu’elle porterait atteinte à la mission d’Interpol.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

