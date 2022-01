Accueil > Aix Marseille > Société > Comment va le Monde ? On a aimé : 2022, une année...

Que peut-on souhaiter pour cette année 2022 : santé, amour, argent... Mais un commerçant du centre-ville de Marseille a apporté ce plus qui m’a mise en joie et qui rappelle combien il est important de respecter l’Autre.

© Patricia Maillé-Caire

Je vaquais à mes occupations, quelques courses dans le centre-ville de Marseille quand une affiche placardée sur la porte d’un buraliste a attiré mon regard :

« Merci de ne pas entrer dans le magasin si vous souffrez d’un de ces symptômes -Covid-19 - Racisme - Homophobie - Sexisme ». Et une bouffée de joie s’est emparée de moi et je me suis dit que notre combat n’est pas vain et que les valeurs que portent Destimed sont partagées.

Patricia MAILLÉ-CAIRE

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site