Comment va le Monde ? Quand la solidarité devient le terrain de jeu de la haine

J’ai récupéré quelques posts.... Et je m’interroge : Ne pas éprouver ainsi d’empathie pour ses semblables ne serait-ce pas là le signe que, celui que l’on appelle être humain perd de son humanité. Rappelons que les trois religions du Livre insiste sur l’importance d’aimer son prochain comme soi-même. Sur le plan philosophie politique notre République n’affiche-t-elle pas des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Rappelons encore que des animaux peuvent se développer tout en vivant seuls. L’humain lui est au sens premier du terme un animal social qui ne peut vivre sans l’autre. Et, à toutes fins utiles racisme et antisémitisme ne sont pas des opinions mais des délits.

Patricia MAILLÉ-CAIRE

#BanqueAlimentaire #RestoDuCoeur donnez des produits à base de porc

Ne nourrissez pas nos #Envahisseurs mais d’abord les français de souche dans le besoin pic.twitter.com/9BWl4z6lvi — 🇫🇷charles Martel🇫🇷R ! (@amiszem52) November 26, 2022